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【金融科技】「數碼港．大學合作夥伴計劃」啟動　錄取人數較上屆增25%

商業 21:00 2021/01/07

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為培育更多金融科技人才，數碼港自2015年推出「數碼港．大學生合作夥伴計劃」，來到第六屆計劃在今日正式啟動。因應疫情計劃今年首次以虛擬形式舉行，報名及參與人數均創新高，其中錄取的人數較上屆增加約25%。 

【無懼疫情】數碼港投資者網絡　累計投資規模額近6.3億

數碼港行政總裁任景信表示，很高興看到今年計劃錄取的同學人數創新高，學生提交的初步方案亦有很高水平，反映相關行業近年發展蓬勃，吸引不少具創意的年輕人嘗試投入金融科技發展。隨着社會加速數碼轉型步伐，對金融科技需求尤為龐大，數碼港會繼續為年輕人建立相關技能，擴大香港創科人才庫。

來自七所本地大學的73名學生組成20支隊伍，將參與九天的網上訓練營，接受一連串與金融科技和創業相關的培訓，並提交商業方案，競逐合共港幣100萬元的「數碼港創意微型基金」資助。因應疫情影響，以往為期一周的海外培訓，今年改為為期九天的虛擬訓練營，由歐洲商學院校西班牙納瓦拉大學IESE商學院進行培訓。同學將進行近60小時訓練，並學習如何在金融科技領域中將意念商業化。

【智慧城市】港府夥數碼港推「智方便」先導計劃　節省身分認證工序時間

責任編輯：蘇穎琪

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