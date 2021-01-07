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Facebook專頁改革　移除讚好按鈕僅可追踪

科技 20:37 2021/01/07

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Facebook（fb）今（7日）宣布，將推出全新的專頁體驗。

Facebook（fb）今（7日）宣布，將推出全新的專頁體驗。是次Facebook的專頁更新包括了專頁設計、帳戶管理工具以及誠信功能。其中專頁上的「讚好」按鈕將被移除，僅保留「追踪」按鈕以及追隨者的數目。而全新的Facebook專頁體驗將於未來數星期在香港逐步推出。

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Facebook宣布，是次移除專頁的讚好按鈕，並不會影響帖文上的「讚好」，僅是將原本專頁的「讚好」資料與「追踪」整合。與此同時，專頁管理員可以在個人和專頁帳戶之間轉換，而其他用戶可以在專頁上更輕鬆地查看個人簡介、帖子和其他重要資訊。

此外，專頁與追隨者將可進行更多的互動，Facebook新增全新的文字型問答功能，管理者可以在粉絲專頁中舉辦你問我答，以提升粉絲專頁的互動性。

Facebook宣布，專頁與追隨者將可進行更多的互動，Facebook新增全新的文字型問答功能，管理者可以在粉絲專頁中舉辦你問我答，以提升粉絲專頁的互動性。（Facebook資料圖片）

值得一提的是，公眾人物的回應會在回應區置頂，讓更多的受眾更容易看到專頁上的對話，並會在粉絲的動態消息中更頻密地出現。用戶還可以直接從留言和推薦帖子中直接追蹤該專頁。

Facebook表示，也會為專頁加強保安和誠信功能，以減少仇恨言論、暴力、性、垃圾內容以及冒名帖文。 Facebook也會提高藍剔驗證狀態的能見度，將這類帳戶發佈的回應放在排名較高的位置，方便用戶辨識帖子和回應是來自真實的專頁和個人檔案。

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責任編輯：曾曉汶

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