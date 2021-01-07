  • 13°C
香港時間 : 2021107日 (四) 20:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人事變動】金沙中國主席Adelson休假治癌　調任非執董

股市 19:56 2021/01/07

分享：

金沙中國主席兼行政總裁Adelson因病休假，由Goldstein出任代理主席、代理行政總裁。

金沙中國 （01928） 宣布，87歲的主席兼行政總裁Sheldon Adelson因病休假，暫不履行職務並會調任為非執行董事，期間由Robert Glen Goldstein出任代理主席、代理行政總裁。任命即日起生效。Adelson早年宣布患上癌症但留任執行董事，拉斯維加斯金沙（美：LVS）最新指Adelson請假治癌。

金沙傍晚發公告指，Adelson因病休假，以接受進一步非霍奇金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma，簡稱NHL）治療，將會調任為公司非執董。在休假期間及獲調任後，將會由65歲的Goldstein出任代理主席及行政總裁，並獲調任為公司執董。

金沙中國今日收報33.6元，跌0.15元或0.44%，成交1.74億元。

金沙中國又宣布，委任首席營運總裁鄭君諾為執行董事。鄭君諾2013年7月加入金沙，先後出任全球博彩戰略高級副總裁，並由2015年3月至2020年2月擔任首席事務長。加入金沙前，鄭氏在瑞銀任職14年，曾出任香港證券研究部門主管及中國證券研究部門主管。

相關文章：

【濠賭股】澳門12月博彩收入跌幅改善至65.8%　全年挫近80%

【濠賭股】澳門明年諮詢修訂博彩法　金沙、銀娛跌逾2%

 

編輯：趙穎妍

香港股票 金沙中國有限公司（01928） 博彩 香港 中國 任命 瑞銀

上一篇文章

【恒指夜期】騰訊阿里傳面臨美股退市危機　科技股重創恒指夜期跌78點（不斷更新）

下一篇文章

【內房數據】禹洲集團去年銷售升四成 一文看清內房12月及2020年銷售表現（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人民幣定期存款】中資行新推10厘人幣定存息 硬撼滙豐新年第一擊
【人民幣定期存款】中資行新推10厘人幣定存息 硬撼滙豐新年第一擊
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股突閃跌　夜期收市升182點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股突閃跌　夜期收市升182點（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技掛牌次日升12%　超購逾440倍首掛告跌、投資界：個別例子
【新股IPO】新紐科技掛牌次日升12%　超購逾440倍首掛告跌、投資界：個別例子
【新股IPO】醫渡科技2158截招股孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展223億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158截招股孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展223億（不斷更新）
【美國制裁】紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌　中國外交部批評朝令夕改（第四版）
【美國制裁】紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌　中國外交部批評朝令夕改（第四版）
【美國制裁】美國據報考慮禁止美國投資騰訊及阿里巴巴 騰訊阿里跌約5%（第三版）
【美國制裁】美國據報考慮禁止美國投資騰訊及阿里巴巴 騰訊阿里跌約5%（第三版）