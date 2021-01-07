【人事變動】金沙中國主席Adelson休假治癌　調任非執董

▲ 金沙中國主席兼行政總裁Adelson因病休假，由Goldstein出任代理主席、代理行政總裁。

金沙中國 （01928） 宣布，87歲的主席兼行政總裁Sheldon Adelson因病休假，暫不履行職務並會調任為非執行董事，期間由Robert Glen Goldstein出任代理主席、代理行政總裁。任命即日起生效。Adelson早年宣布患上癌症但留任執行董事，拉斯維加斯金沙（美：LVS）最新指Adelson請假治癌。

金沙傍晚發公告指，Adelson因病休假，以接受進一步非霍奇金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma，簡稱NHL）治療，將會調任為公司非執董。在休假期間及獲調任後，將會由65歲的Goldstein出任代理主席及行政總裁，並獲調任為公司執董。

金沙中國今日收報33.6元，跌0.15元或0.44%，成交1.74億元。

金沙中國又宣布，委任首席營運總裁鄭君諾為執行董事。鄭君諾2013年7月加入金沙，先後出任全球博彩戰略高級副總裁，並由2015年3月至2020年2月擔任首席事務長。加入金沙前，鄭氏在瑞銀任職14年，曾出任香港證券研究部門主管及中國證券研究部門主管。

相關文章：

【濠賭股】澳門12月博彩收入跌幅改善至65.8% 全年挫近80%

【濠賭股】澳門明年諮詢修訂博彩法 金沙、銀娛跌逾2%

編輯：趙穎妍