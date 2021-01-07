【網民熱話】明明月入中位數只有三萬五　點解個個都有無限金錢？

在香港，物價樓價高企。經常會聽到人討論，到底要有多少月入才夠生活？近日有網民在討論區提出，指香港家庭月入中位數只有三萬五，但不少年輕人十分揮霍，每個人都好像有「無限金錢」一樣。帖文引起網民熱烈討論，有網民認為年輕人只是活在當下，亦有人認為他們只是靠父幹，另外亦到有網民提出現在有不少賺錢方法，月入三萬五不算多。

樓主指尤其是二十至三十多歲的年輕人「好捨得洗錢」，「人人都買車買樓，又旅行、錶、相機、玩具、露營行山。」「每個星期都去食好野。」對他們有這麼多錢感到不解。直言：「好羨慕！」

【薪酬調查】政府最新統計 第三季港人平均薪金升2％ 8大行業平均月薪係幾多？ 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

網民的回應大概可分為幾部分，有網民認為年輕人只是活在當下，「當你辛辛苦苦，節衣縮食，到你30，40歲買到樓，發覺青春就咁逝去，無瘋狂過。」「到你40，50歲，有錢都有心無力，給你一架靚跑車你都不及20歲駕駛『錢七』這麼開心。」「其實如果沒有打算生小孩，有時都不知為甚麼要節衣縮食買樓，還不如把錢拿去滿足自己。現在不去旅行，難道等到七老八十身體機能退化才去？現在不吃好一點，難道等到到時味覺衰退或者年紀大甚麼都不能吃才吃？」

亦有網民指他們靠「父幹」，沒有經濟壓力。「其實只要有家人比首期其實怎麼玩也可以，只計家人幫你比5成首期都『屈咗機』」，「可能是家人傳下來，有數層樓或物業呢」，「不要說供不供樓，很多人有full pay（全數付款）樓給仔女結婚。以前有樓那些人早些年一早一層換兩層。」

另外，有網民認為投資理財的途徑有很多，月入三萬五不算多。「有沒有想過家庭月入只3萬5，已經是全香港最差的一群人，外面普遍家庭都有6萬以上。」 ，「少年股神, 虛疑幣少, sugar daddy（金主爸爸） , 有很多途徑啊」，「30-40萬很少錢吧..你2020年有玩股票，最少賺到一百萬快錢」，「夫婦一個做EO（行政主任）一個教書，做十年，各升一次職，都合共13萬一個月…每一年都數百個EO入職，數百個教育系畢業。」

【薪酬調查】內地多所大學公布畢業生平均薪酬 香港畢業生月薪又如何？ 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不過，根據政府統計處去年底最新公布的第三季與就業相關的統計數字，香港家庭住戶每月入息中位數僅二萬六千元，而三人住戶的入息中位數則為約三萬元，四人住戶的中位數為約四萬元。與網民所引述的三萬五千元有所出入。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠