【2021展望】高盛10問10答中港股市 恒指改革料誰資金流入最多？

▲ 高盛對中港股市的10問10答

2020年經歷疫情，但環球股市仍有不俗表現，踏入新一年，各大行均發布2021年的宏觀預測。高盛列出了10條投資者對中國經濟及股市有興趣的問題，包括看好行業、恒指改革後哪隻股份最受惠等。

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（1）上升空間及增長動力？MSCI中國指數去年升26%，在每股盈利強勁的增長下，預期將促使今年MSCI中國指數的總回報達17%，新舊經濟股的表現將更平衡，較偏好A股。

（2）經濟增長及疫苗？中國出口已超越疫情前的水平，而消費為今年中國經濟增長的核心動力，認為中國首隻疫苗獲批僅可提供溫和刺激增長。該行預期今年中國經濟增長8%。

（3）政策將收緊？由於中國經增長回復，預期今年的政策刺激措施將逐漸消失，政策正常化將會有序，並取決於增長，又相信適度的政策支持並不一定會減少股本回報。

（4）行業監管改變？反壟斷法及金融科技的監管為今年的政策大前提，令相關企業或板塊的估值受壓，但相信與2018年的情況不同，是次監管及整體行業政策立場並未有全面的收緊，認為市場過份憂慮。

（5）美國對中資股禁令？近期湧現ADR被除牌的風險，相關行政命令仍有不確定因素，包括禁制的範圍、指數剔除、強制除牌，該等將影響中資股表現。

（6）增長股輪換至價值股？高盛對增長股保持結構性地樂觀，但在該行的配置中，相比純價值股，反擴大了周期股的分配。

（7）看好主題及行業？以十四五規劃為投資的主軸，為數碼化、本地需求及依頼的主題提供機會，該行偏好混合了增長及周期概念的行業，高配媒體、零售及生物製藥、耐用消費品及運輸行業，並調高了能源行業的看法，惟低配電訊、公用、材料、餐飲及房地產行業。

（8）資金持續流入？高盛預計，持續的市場改革、經濟增長及人民幣升值將為中國帶來強勁的資金流入。

（9）恒指改革？預期改革後將會有更多中資新經濟股，而中資舊經濟股及港資股份會減少。該行又列出首5名潛在贏家輸家。

圖看高盛預期潛在最多資金流入流出個股

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（10）風險？中美緊張關係、個別行業政策收緊、槓桿上升及房地產行業政府收緊。

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編輯：袁諾曦