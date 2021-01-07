【支援中小企】香港寬頻夥本地軟件方案Achiever　推遙距方案助中小企管理人力資源

▲ 香港寬頻企業方案宣布，與本地軟件方案專家Achiever Technology Limited推出辦公室遙距人力資源管理方案助中小企。（香港寬頻企業方案提供圖片）

香港寬頻企業方案宣布，與本地軟件方案專家Achiever Technology Limited（Achiever）推出辦公室遙距人力資源（HR）管理方案，助中小企在新經濟有效率地持續發展，解決中小企面對的人力資源系統管理難題。

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月費模式Achiever HR管理方案，支援標準發薪、請假報銷及編更打卡功能，更備有手機應用程式，讓中小企HR人員不受時間或地點限制，無須額外開發投資。Achiever方案更定時自動更新中小企相關的勞工法規，免卻用家不斷追蹤更新或因不熟悉法規而產生的煩惱。

Achiever Technology Limited行政總裁宋振菲表示，是次HR管理方案，不但能夠為本地中小企解決簡化複雜的HR需要，更可以借助香港寬頻企業方案全面的技術配套，助力中小企疫後持續發展。

香港寬頻持股管理人兼行政總裁 - 企業方案及JOS集團楊德華表示，實際易用的遙距應用方案才能推進中小企的持續發展，此項方案的行政成本甚至低至每月數百元，便能解決長久以來中小企的HR痛點。

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責任編輯：朱悅瀅

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