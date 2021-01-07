  • 13°C
香港時間 : 2021107日 (四) 21:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【支援中小企】香港寬頻夥本地軟件方案Achiever　推遙距方案助中小企管理人力資源

商業 20:30 2021/01/07

分享：

香港寬頻企業方案宣布，與本地軟件方案專家Achiever Technology Limited推出辦公室遙距人力資源管理方案助中小企。（香港寬頻企業方案提供圖片）

香港寬頻企業方案宣布，與本地軟件方案專家Achiever Technology Limited（Achiever）推出辦公室遙距人力資源（HR）管理方案，助中小企在新經濟有效率地持續發展，解決中小企面對的人力資源系統管理難題。

【回顧2020年】智能手機App支出增30%　哪類App最受惠？

【2021展望】ACCA調查：59%受訪者料本港經濟不樂觀　企業將凍結或減少人手

月費模式Achiever HR管理方案，支援標準發薪、請假報銷及編更打卡功能，更備有手機應用程式，讓中小企HR人員不受時間或地點限制，無須額外開發投資。Achiever方案更定時自動更新中小企相關的勞工法規，免卻用家不斷追蹤更新或因不熟悉法規而產生的煩惱。

Achiever Technology Limited行政總裁宋振菲表示，是次HR管理方案，不但能夠為本地中小企解決簡化複雜的HR需要，更可以借助香港寬頻企業方案全面的技術配套，助力中小企疫後持續發展。

香港寬頻持股管理人兼行政總裁 - 企業方案及JOS集團楊德華表示，實際易用的遙距應用方案才能推進中小企的持續發展，此項方案的行政成本甚至低至每月數百元，便能解決長久以來中小企的HR痛點。

【2021展望】政府經濟顧問料本港今年經濟反彈　惟第4波疫情影響失業率微升

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【防疫抗疫基金】限聚令下戲院須停業　港府支援業界措施成效如何？
2021/01/06
【防疫抗疫基金】限聚令下戲院須停業　港府支援業界措施成效如何？
【回顧2020年】智能手機App支出增30%　哪類App最受惠？
今日
【回顧2020年】智能手機App支出增30%　哪類App最受惠？
【2021展望】ACCA調查：59%受訪者料本港經濟不樂觀　企業將凍結或減少人手
2021/01/06
【2021展望】ACCA調查：59%受訪者料本港經濟不樂觀　企業將凍結或減少人手
【企業聯乘】ZA Tech夥OVO 集團發展印尼保險科技業務　推動保險公司數碼轉型
2020/12/22
【企業聯乘】ZA Tech夥OVO 集團發展印尼保險科技業務　推動保險公司數碼轉型
軟件 經濟 人力資源 新經濟

上一篇文章

【金融科技】「數碼港．大學合作夥伴計劃」啟動　錄取人數較上屆增25%

下一篇文章

【疫市營商】商場抗疫要有計　D2 Place幫商戶吸人流全憑這招？(有片)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
【麥當勞】麥當勞10元2個火腿扒芝士漢堡　兼推新會員迎新優惠
【麥當勞】麥當勞10元2個火腿扒芝士漢堡　兼推新會員迎新優惠
【限聚令持續】美容院繼續停業　業界開直播冀政府放寬限制　重新恢復營業（附連結）
【限聚令持續】美容院繼續停業　業界開直播冀政府放寬限制　重新恢復營業（附連結）
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【防疫抗疫基金】限聚令收緊發放第四輪防疫抗疫基金　註冊體育教練再獲7,500元補助（附申請表格連結）
【防疫抗疫基金】限聚令收緊發放第四輪防疫抗疫基金　註冊體育教練再獲7,500元補助（附申請表格連結）
【日本鮪魚拍賣】日本豐洲市場鮪魚拍賣「天價不再」　今年最高得標價僅2084萬日圓
【日本鮪魚拍賣】日本豐洲市場鮪魚拍賣「天價不再」　今年最高得標價僅2084萬日圓