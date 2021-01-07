【騰訊股價】騰訊推進SaaS業務　今年重點在應用生態建設

▲ 騰訊加快SaaS產業布局。

騰訊 （00700） 繼續互聯網業務布局。騰訊雲與智慧產業事業群總裁湯道生出席活動時表示， 2021年騰訊產業生態關注的重點方向：一是推動SaaS應用生態建設， 二是推進雲原生與雲安全生態建設。 他表示，過去兩年，騰訊產業互聯網的開放生態已初步形成，目前騰訊已經與8000多家合作夥伴共建，形成300多項聯合解決方案，為20多個行業的30萬家企業客戶提供服務。

湯道生表示︰「騰訊雲啟產業生態平台，打通騰訊的技術、產品、平台能力和C端場景和流量，通過產業生態投資、產業加速器、產業共創營、產業基地等多種生態方式，服務合作夥伴，幫助他們實現從戰略到落地的全面提升。」

未來，騰訊將持續加大生態建設投入，面向合作夥伴開放五大能力，以重點領域為支點，與合作夥伴共生共贏，助力產業智慧升級。其中包括注入產業資金與孵化資源，開放技術基礎設施，開放中台研發資源，開放C端場景資源，共享資源共建項目等。

湯道生分享了2021年騰訊產業生態關注的重點方向，一是推動SaaS應用生態建設，一方面開放騰訊會議、企業微信等具有億級用戶的系統接口，幫助合作夥伴成功對接；另一方面，通過產品、平台建設，與合作夥伴共建技術中台和標準，助力SaaS廠商間的互聯互通和相互集成。

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編輯︰侯景成