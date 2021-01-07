【美國大選】多名前總統譴責特朗普支持者 籲拜登團結國家

美國國會於當地時間周三舉行聯席會議確認新一任美國總統人選。但數百名特朗普（Donald Trump）支持者因反對拜登（Joe Biden）當選，非法闖入國會大樓並造成最少4人死亡。多個美國前總統發聲明譴責示威者的暴力行為，並呼籲下屆美國總統拜登需團結國家。

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前總統奧巴馬於Twitter發布聲明斥責示威者行為，奧巴馬指：

「歷史將永遠記住今日的暴力，現任總統繼續透過毫無根據的謊言，去誣衊合法的選舉結果，這絕對是令我們國家蒙羞及丟臉的時刻。」 （History will rightly remember today’s violence， incited by a sitting president who has continued to baselessly lie about the outcome of a lawful election， as a moment of a great dishonor and shame for our country.）

奧巴馬續狠批共和黨人，拒絕告訴支持者特朗普輸掉選舉的真相，只會「自欺欺人」（kidding ourselves），並脫離現實，最終導致猛烈的後果。

拜登斥闖國會示威者為「暴徒」 籲特朗普制止 【下一頁】

克林頓（Bill Clinton） 亦發表聲明，表示今日的擅闖國會事件對美國憲制及整個國家都帶來史無前例的傷害。他於聲明中點名提及特朗普，直指是次攻擊國會的事件是由過去4年多的「政治毒藥」（poison politics）所傳播的錯誤錯息、對體制的不信任，以及美國人民之間對立所導致。

他指，特朗普及其熱心的推手，包括眾多企圖推翻他落敗的選舉結果的國會議員，亦牽涉在內 。

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同屬共和黨人的前總統喬治布殊 （George W. Bush）則不點名批評特朗普的所作所為。他於聲明中指，自選舉以來，對於部分政治領袖的無禮行為、以及對於美國司法制度、傳統價值缺乏尊重而感到震驚。

喬治布殊強調，支持法治是每位愛國公民的基本責任，譴責示威者暴力闖入國會會損害國家聲譽。

另外，前總統卡特（Jimmy Carter）亦稱，今日所發生的國會事件是一埸「民族悲劇」（national tragedy）。

責任編輯：郭麗明