【美國大選】多名前總統譴責特朗普支持者 籲拜登團結國家

美國國會於當地時間周三舉行聯席會議確認新一任美國總統人選。但數百名特朗普(Donald Trump)支持者因反對拜登(Joe Biden)當選,非法闖入國會大樓並造成最少4人死亡。多個美國前總統發聲明譴責示威者的暴力行為,並呼籲下屆美國總統拜登需團結國家。

前總統奧巴馬於Twitter發布聲明斥責示威者行為,奧巴馬指:

「歷史將永遠記住今日的暴力,現任總統繼續透過毫無根據的謊言,去誣衊合法的選舉結果,這絕對是令我們國家蒙羞及丟臉的時刻。」

(History will rightly remember today’s violence, incited by a sitting president who has continued to baselessly lie about the outcome of a lawful election, as a moment of a great dishonor and shame for our country.)