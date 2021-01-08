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【Minecraft手遊】AR手遊也難擋疫情影響？　《Minecraft Earth》7月起終止營運

商業 07:00 2021/01/08

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微軟決定今年6月停止更新及營運AR手遊《Minecraft Earth》，把資源重新分配至其他的Minecraft 遊戲業務。

疫情減少了大眾外出的頻率，也影響行動AR手遊市場。微軟決定今年6月停止更新及營運AR手遊《Minecraft Earth》，把資源重新分配至其他的Minecraft 遊戲業務。

2020年全球最吸金手遊　騰訊遊戲PUBG Mobile排名第一

微軟於2019年5月發布《Minecraft Earth》，該遊戲透過AR技術把《Minecraft》跟真實世界結合，讓玩家一邊走、一邊打怪物，還可以蓋虛擬房子，遊戲概念就類似《PokémonGo》。雖然《Minecraft Earth》也有針對疫情影響，修改了適合在家遊玩的場景，但由於這終究不符合遊戲設計的核心目標，用家反應自然不理想。

微軟指，從6月30日起，將該款遊戲伺服器關閉，意味著用戶也無法再下載及應用Minecraft Earth。而在 7月1日，將刪除所有與角色創建者和Minecraft Earth玩家數據。

在停止營運遊戲之前，《Minecraft Earth》日前進行了最後一版更新，新版中會移除課金系統，並大減玩家在遊戲中製作和建造東西所需的時間，讓玩家在家中也能體驗作品帶來的樂趣。用家已付費的紅寶石餘額則會轉換成在主遊戲流通的Minecoins，而官方會對所有在遊戲中進行過實際消費的玩家，提供《Minecraft》攜帶版(Bedrock Edition)的下載碼作為補償。

【疫市營商】手遊市場競爭激烈　本地遊戲初創缺資源推廣　

【本地薑】港遊戲初創融入本土情懷　開發原創武俠手遊

責任編輯：蘇穎琪

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