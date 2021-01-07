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政府公布最新一批保就業僱主 迪士尼獲最高1.53億港元

環球政經 18:39 2021/01/07

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今日（7日）政府公布新一批領取第二期「保就業」計劃的工資補貼僱主名單，當中以迪士尼樂園（香港國際主題樂園有限公司）獲最多補貼，涉及資助額達1.53億港元，承諾受薪僱員為7092人。獲得第二最高金額，6341萬港元的為Taste Of Asia Recruitment Limited，承諾僱員人數為2942人；第三位為永順清潔服務有限公司則獲發3494萬港元，涉及1925名員工。大昌貿易行有限公司獲批2644萬港元，承諾僱員人數1054人。

【疫市經濟】第二期保就業計劃本月底結束   特首林鄭月娥：擔心會出現裁員結業潮：【下一頁

香港迪士尼樂園去年中曾傳出將於數月內裁減100至150名員工，但樂園行政總裁楊善妮去年6月在立法會經濟事務委員會上表示，樂園財務穩健，一直謹慎管理成本，毋須裁員。

【防疫抗疫基金】提供一筆過10萬元資助 「健身中心資助計劃」8日起接受申請：【下一頁

根據官方網站的最新公布，新一批領取第二期工資補貼的僱主名單，涉及超過1,300名僱主，發放工資補貼額約5.6億元，承諾受薪僱員人數約2.7萬人。

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責任編輯：翁嘉陽

保就業 Disney 主題樂園

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