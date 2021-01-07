【加拿大疫情】魁北克省周六起宵禁 部份停屍間爆滿

加拿大疫情持續，去年11月多倫多地區曾一度封城。但仍無助減輕新冠肺炎疫情傳播。加拿大魁北克省（Quebec）周三（6日）宣佈，為應對新冠肺炎確診人數急增，由周六（9日）起全省將實行宵禁，為期4周，是加拿大新冠肺炎疫情爆發以來首次，首次有省份封城。當地官員指醫院系統已經不堪重負，有停屍間已爆滿。

魁北克省省長勒戈（Francois Legault）表示該區醫院已經不堪重負。為減輕醫療負擔，魁北克省全省將在周六（9日）開始實行為期4周的宵禁。

所有居民除上班外，由晚上8時至翌日早上5時不能離開住所。違反宵禁令的人將會被罰款最多6,000加元（約36,668港元）。

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鑒於現時情況嚴峻，勒戈希望這項措施可以為居民敲響警鐘。目前實行的抗疫措施亦即將繼續執行，包括關閉非必要性商舖等。

然而，中小學會照原定計劃在未來兩周分階段復課，但學生需佩戴口罩上堂。

當地有兩間醫院宣佈受疫情影響，院內停屍間已經飽和，現時屍體需要存在冷藏貨櫃車內。溫莎地區醫院執行長David Musyj 表示，當地殯儀館亦因屍體數目急增，存放位置亦出現緊張。

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加拿大至今有超過62萬宗確診，16,300多名患者死亡。當中魁北克省佔21.8萬宗，8400多名患者死亡。

責任編輯：李俊儀