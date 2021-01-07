【日本疫情】由本月8日起生效 日本首相菅義偉宣布首都圈進入「緊急狀態」

到現時為止，日本累計超過26萬宗新冠肺炎確診病例，單日新增至近6,000宗個案，死亡人數逾3,600名。日本首相菅義偉於當地時間周四（7日）宣布，向東京首都圈的1都3縣頒發緊急事態宣言，由周五（8日）起生效，直至2月7日，為期1個月的時間。

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現時東京都、埼玉縣及神奈川縣疫情失控，須於8月起進入緊急狀態，期間居民晚上8時後需減少不必要外出，食肆須於晚上8時關門、酒精飲料於晚上7時後暫停供應。當局亦會提高從業人員的補助金，由每日4萬日圓增至6萬日圓。

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惟中小學毋須停課，大學聯合入學考試及高中入學考試則將在嚴密的防疫措施下，照常進行；一般大型活動的入場人數最多只能是場地容納人數的一半或最多5000人。此外，針對不願意提早關門的店鋪，日本政府正考慮修法，公布違規業者名單。

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責任編輯：潘曉豐