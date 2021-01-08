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【CES 2021】LG推InstaView智能雪櫃　語音指令免手動＋製冰球器

科技 09:00 2021/01/08

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南韓家電品牌LG最新在CES 2021 展前，發布新款、2021年最新版 InstaView「敲敲看」門中門智能雪櫃，今次主要新增了語音指令自動打開雪櫃門的功能，以及升級外部透視窗大小，方便用家更一目了然地掌握雪櫃的食物位置！

該2021年版智能雪櫃內搭載語音助手，可以透過 Wi-Fi 連接 LG ThinQ 應用程式，只需一句「打開雪櫃」，雪櫃門就可以自動開啟，即使雙手提滿東西也不需擔心。語音助手也可用於記錄用家當日行程、協助查看製冰機及飲水機的狀態。

外型設計方面，搭載了更具立體感的有色玻璃面板，透視窗亦較前一代機型加大 約23%。

【CES 2021】三星2021年首場發布會　全新Neo QLED 8K電視登場

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此外，去年首次亮相、可以製作出圓形冰球的LG Craft Ice製冰器，亦新增在該智能雪櫃，該冰球製冰器能做出直徑達2吋的冰球，能讓冰塊緩慢的融化，更方便愛品酒加冰的人士。

【CES 2021】三星發表CES會前預告　神秘研發團隊曝光（有片）

責任編輯：張寶燕

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