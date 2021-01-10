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【宏觀術數@iM網欄】Goodbye 庚子-術數談2020年回顧與展望 續篇

名人薈萃 09:18 2021/01/10

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Goodbye 庚子

上期談庚子年國際大事回顧及展望，轉瞬間已踏入2021年續談下去，正是世事如棋局局新。

談到庚子年很多術數的分析都不約而同地認為對中國不算太有利。始終從對上兩個庚子年，1900年清朝面對八國聯軍，1960年也是多事之秋。恰好去年開局又正值中美貿易戰及意見分歧之際，加上新冠肺炎，國際形勢變化多端。從天星或其他術數固然可作分析與預測，但為著增加互動性，我們亦可簡單方便使用《通勝》內的《地母歌》看看字裡行間又有何啟示？

 

從《地母經》看流年

回顧庚子年《地母經》是：「人局多暴率，春秋雖淹流，秋冬多饑渴，高田猶得半，晚稻無可割，秦淮足流蕩，吳越多劫奪，桑葉雖後賤，蠶娘情不悅，見蠶不見絲，徒勞用心切。

就算只看字平都明顯不算好年了，當中所指地區更和今年今生的不少事件相關連，有興趣的朋友可以研究一下。過去始終昨日，值得關注始終是來年走勢。

辛丑地母歌

辛丑年（2月4日後）的《地母經》云: 「疾病稍紛紛，吳越桑麻好，荊襄米麥臻，春夏均甘雨，秋冬得十分，桑葉樹頭秀，蠶娘自喜忻，人民漸蘇息，六畜瘴逡巡。

地母日：「歲丑牛為首，高低好種田，人民多疾惡，快活好豐年。

詩文較明顯表示農業方面較為好景並主豐收，《通勝》始終是較古代所創，對農業、畜牧和養蠶等都比較重視，這也暗示者華中一帶氣候應該較平穩少天災，才能對農業有利。惟同時亦主容易有六畜的傳染病，正如有春牛圖中說「所爭六畜微沾瘴，但願人民謹慎從」，既帶出警惕，亦貫徹謹慎從事，人定勝天的積極性。過往幾年從狂犬症疫苗引發問題，非洲豬瘟等問題，但願能汲取經驗防患於未然。

經中也分別提及疾病（人民多疾惡），對應今年景況，很易觸動神經。幸而依照文中及現時全球疫苗開始出貨，加上天星組合變化，可望大事化少了。惟辛年文昌化忌，世事總會多人為意外，不得不防。

經濟金融方面，除了一直困擾著的貿易戰等外，去年較轟動的金融大事，相信少不了螞蟻集團上市被中央煞停，而到近期中移動、聯通和中國電信等公司又差點被美國紐交所除牌，。再加上之前的華為、中芯等科技股份受到制裁或限制，以及最新計劃對支付寶、微信支付及一系到掃描app的禁令，當中可能有不同政治、經濟或大國角力的因素存在，如果從玄學角度來看，便會想及這些都和電腦、電訊或互聯網相關的行業，和九運離卦卦象所代表有密切關連。離為火，在天為太陽，主發散，故主傳播，主電力，於現代亦代表能源，核能方面便是核聚變技術。離卦其象屬於「中虛」，亦代表核心，科技上也可以象徵芯片、晶片，可以肯定依現時形勢，未來數年芯片發展必是兵家所爭之地。現時最精密晶片已達5納米，並向3納米發展中，科技日新月異，這方面必是明日朝陽行業，投資者所趨。

而星運交接的2020，能源方面則發生油價跌至負值，其後並有原油寶事件，故然是出人意表，但細想發生在星運交接的一年，特別12月份冬至左右，國內又發生了一連串停電事故，如以徵兆的角度來看，未來一段時間，能源、電力等行業可能是較多變化的版塊。

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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