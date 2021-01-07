【電動車】吉利+Benz首款Smart電動SUV明年登場　由戴姆勒設計、吉利負責開發

▲ 吉利及Benz母公司戴姆勒將於明年推出首款SUV。

平治（Mercedes-Benz）母公司戴姆勒（Daimler）於2019年與吉利汽車 （00175） 集團成立合資企業Smart，專注營運本身是歐洲品牌的Smart及相關研發工作，雙方各持一半股權。據近日內地報道，Smart確認首款SUV將於2022年亮相，基於吉利浩瀚智能進化體驗架構（Sustainable Experience Architecture）平台打造，由戴姆勒負責設計領域，吉利則負責工程和開發工作。

報道稱，Smart SUV內部代號為HX11，雖然官方定位為小型純電動SUV，但仍是Smart有史以來最大尺寸的車型。動力方面，新車將搭載一台後置電機，最大功率200kw。另外，吉利SEA平台預留了自動駕駛接口，按照吉利規劃，將於2021年在結構道路實現高度自動駕駛。

吉利希望今年內實現回A目標，詳見【下一頁】

當前，Smart中國官方微博認證公司已經更改為「智馬達汽車有限公司」，意味有機會是官方的正式中文名稱。據了解，吉利及戴姆勒smart的定位開始轉型，專攻於純電智能化汽車定位，同時為了滿足市場需求，也開始推出緊湊型SUV這樣不再小型化的電動車。

按照公司計劃，全新Smart純電動車型將由平治全球設計部門負責設計，吉利全球研發中心負責工程研發，並在中國全新工廠內進行生產，將於2022年開始投放市場並銷往全球。

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編輯︰侯景成