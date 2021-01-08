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【農曆新年】黃大仙中心推新春「花願福臨」活動　消費388元或贏iPhone 12（多圖）

商業 10:00 2021/01/08

分享：

場內北館中庭的4.6米高幻彩「花願福臨」桃花許願樹。（黃大仙中心提供）

農曆新年將至，各商場開始推出相關裝置。黃大仙中心在今個新春，推出「花願福臨」活動。活動將傳統習俗與科技融合，由2021年1月29日起，可到場內北館中庭的4.6米高幻彩「花願福臨」桃花許願樹，免費製作電子許願卡，並上傳至樹上的大熒幕，祈求願望成真。

消費者在場內以電子貨幣消費滿388元，即可在桃花許願樹下，下載麥玲玲十二生肖運程，包括「姻緣」、「事業」、「健康」及「財運」運程。同時，還可參加新春開運大抽獎，有機會贏取六福珠寶金牛擺設及金銀紙、人氣PlayStation 5遊戲機、Apple iPhone 12、Samsung Galaxy Note 20及商場現金禮券，總值超過四十萬。

【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【Impossible Foods減價】素食產量銷售齊升　Impossible Foods調低批發價雙位數回饋客戶

另外，商場於活動期間，設有御守製作機。以新派數碼編印技術，訂造御守香包。消費者逢星期六及星期日，只要於場內以電子貨幣消費滿888元，即可換領開運御守製作名額一個。製作御守香包，可自由揀選插圖及祝福語句，配搭香氣。

責任編輯：馬意文

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