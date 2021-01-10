【山地悠遊人生@iM網欄】Pics of 世界極北， 最易賞極光的地方 (下)

走走停停， 花了3個小時在雪地裡把 Longyearbyen 小鎮走了一圈。 有唯一也是世界最北的幼兒園和遊樂場， 島上居民自得其樂玩冰上曲棍球！旅遊中心的指示牌顯示極光指數，溫度。 一年有110天見不到太陽，還有90天太陽伯伯才出來，可夠懶惰的了！

走了一個早上，獎勵自己一下， 喝了Svalbard Spitsbergen 跟 Polar Beer兩款世界最北邊的啤酒，Svalbard 啤酒是唯一在島上生產的，因為環保和土地使用規定，他們花了5年時間申請許可證 ， 剛開始投產。

世界最北邊的啤酒，他們花了5年時間申請許可證。

去了一個哈士奇養殖場，主要供遊客在雪地上飛馳拉雪橇的狗。在空曠的凍土上圍著鐵絲網， 沒有甚麼建築， 每條狗有個小木屋。 狗舍的溫度是-20度， 哈奇士看上去生無可戀的表情。

雪上滑行摩托車，飛快！

島上居民自得其樂玩冰上曲棍球！

在零下二十度的地方生活， 這種體驗蠻奇特， 其中的諸多困難一定讓人意想不到。 Svalbard全是永久凍土區， 沒法蓋地下停車場。 在這極寒冷的地方，停車要讓電池保持溫暖，要不然就沒法啓動！ 公共停車場都安裝了電源插頭， 車下面有個插頭連着發動機，停車時把車和電源連起來，用來給發動機保溫。

在屋外拿手機出來， 一兩秒就自動關機了， 不是沒電了，是純粹的手機在低溫下的自我保護功能， 罷工了。只要溫度回升， 還能重新開機。 所以不可以把手機放在包裡或者褲袋，因為被凍硬的東西到某個點， 一不小心碰到就會碎屏的！ 最好放在羽絨服裡面的貼身口袋裡， 用體溫呵護着，這樣手機拿出來也只能用30秒， 超過一分鐘也會自動死機的。

PS: 相信讀者看到網路的燦爛極光照片後，都會驚嘆不已， 內心大為震撼，因此決定追尋極光。但網路上的極光照，其實都是調慢快門速度，增加曝光的拍攝技巧，以及後期加工而成的，實際上肉眼所看見的極光，看起來並非那麼亮麗，除非遇上9級極光大爆發，不然根本不會如此明亮。而且拍攝一定要有腳架，這是我第一次覺得iPhone不及相機！

手機和相機的分別

▲ 手機效果

▲ 相機拍攝及後期加工後的效果

我想人的眼睛就是往往被眼前的東西擋住了視線，看不見最美的東西。人們懼怕黑暗，其實是被太陽或月光遮擋了我們的視線，全黑的地方才看見星光，原來天上的星星， 24小時都一直都在閃耀。 一個人在黑夜裡走需要巨大的勇氣，而且隨時有北極熊出沒。只要保持心裏平和，聽著自己的呼吸，看到雪山的反射，然後最美的東西就在頭頂，那動人的北極光，千變萬化，變化莫測，瞬間漂移，就像上帝用彩色的琴鍵彈奏一首樂曲。

最後一晚，幸運地看到北極光加流星雨，結束這七天夢幻的漆黑之旅！

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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