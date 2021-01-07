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【國會衝突】被指始作俑者 特朗普或提早下台

環球政經 18:05 2021/01/07

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美國總統特朗普被指煽動支持者闖入國會山莊阻撓點票確認程序。據悉分別有內閣成員及議員，商討彈劾特朗普。


在國會衝突發生前，特朗普曾現身白宮南面的橢圓形草坪集會現場，並呼籲支持者遊行到國會大樓，要求推翻總統選舉結果，隨後就發生支持者闖入國會事件。

【美國大選】 國會完成確認程序 拜登成美國第46任總統下一頁

外媒報導，有部分特朗普內閣成員，正商討引用憲法第廿五修正案，要求特朗普下台。根據修正案，副總統有權判斷總統未能卸下權力及職責，由副總統及內閣表決令總統免職。

【國會衝突】多國元首予譴責 約翰遜直斥「可恥」下一頁

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據悉，眾議院司法委員會促請彭斯和特朗普內閣成員引用修正案，判斷特朗普喪失履行總統能力。一旦成事，副總統彭斯將代理總統職務。有線新聞網絡引述共和黨員指，有內閣官員以「失控」來形容特朗普。

另外，明尼蘇達州的民主黨籍國會眾議員奧馬爾在社交網站表示，正草擬對特朗普的彈劾議案，形容國會不可能容許特朗普繼續執政，為維護國家共和體制，即使任期剩餘兩周，也應該將他罷免。目前草議獲多名民主黨議員響應。

有消息指部分內閣成員就事件作初步討論，有共和黨高層想提早趕特朗普下台，至少四人支持引用憲法，另外兩人支持彈劾。

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撰文 : 林展鋒

特朗普 選舉 罷免 下台 彈劾 白宮 美國共和黨 美國民主黨

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