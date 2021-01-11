【數碼轉型】雲端市場火熱　技術衍生新業務　直播與智能物流成新趨勢

▲ 科技市場調查公司Gartner預測，2020年全球公有雲服務市場規模有2,579億美元，增長6.3%，整體規模高於2019年的2,427億美元。預測2021年雲端市場規模將增至3,069億美元，按年增長或達19%。

受新冠疫情影響，各類型企業紛紛轉攻網上平台，雲端技術持續大熱，有統計顯示，雲端技術市場規模將愈益增長，雲端平台亦幫助各類型直播、智能物流等業務拓展，展望2021年，雲端技術將如何繼續進化？

近年全球企業對雲端技術需求保持增長，科技市場調查公司Gartner預測，2020年全球公有雲服務市場規模有2,579億美元，增長6.3%，整體規模高於2019年的2,427億美元。預測2021年雲端市場規模將增至3,069億美元，按年增長或達19%。

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▲ 阿里巴巴和畢馬威今年共同推出的報告顯示，中國的直播電商市場將在2020年底突破1萬億元人民幣

本地零售、金融雲端走得較前

去年疫情造就企業數碼轉型，阿里雲智能國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理劉彬星表示，雲端市場持續增長，企業對雲端服務要求亦比以前高。他指出，企業對雲端系統主要有3大要求：

滿足企業對降低成本、提高效率、持續創新的需求

雲端技術及應用的彈性、可擴展性及速度

針對不同行業的產品和解決方案，幫助各領域企業快速部署

劉彬星解釋，雲端企業必須為企業提供更多開放、安全、彈性、可靠的混合雲產品。「借助公共雲的高度彈性、可擴展性和可用性，配合新的混合雲設備，滿足企業對靈活部署和成本效益的需求。」他補充，就香港行業而言，目前的零售、金融及互聯網公司雲端策略都行得較快，及後逐漸覆蓋教育、保險、媒體等行業。

▲ 受疫情影響，直播以前所未有的方式廣泛應用，除零售業，就連教育、娛樂和旅遊等行業亦紛紛涉足直播領域。（新華社圖片）

疫情下直播熱潮持續

劉彬星指出，除了電子商貿平台，雲端亦衍生不少新業務模式。他以去年阿里巴巴集團（09988）旗下的天貓雙11為例，並舉出3大雲端技術衍生業務模式：直播、智能物流、數字供應鏈。受疫情影響，直播模式以前所未有的方式廣泛應用。除零售業，就連教育、娛樂和旅遊等行業亦紛紛涉足直播領域。

去年阿里巴巴就在雙11就推出，全球首個電商平台上的直播實時翻譯功能、虛擬主播、3D購物等技術，提供更流暢的體驗和互動，利用阿里雲的實時直播技術（RTS），將延時縮減至不足1秒，為消費者帶來流暢實時直播體驗。

其次，透過雲端亦可做到智能物流，處理龐大訂單流量，降低運輸成本。「自家製的自動機械人『小蠻驢』，就在去年雙11正式投入試用，全球狂歡季11天期間，共有22隻『小蠻驢』在整個浙江大學園區内，派送超過3萬個包裹。」此外，雲端技術，亦可以讓數據智能貫穿在由商品供給到倉配決策，再到末端解決方案的全部過程，協助商家更好地備貨，做到智能的數字供應鏈。

▲ 阿里雲智能國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理劉彬星表示，香港行業而言，目前的零售、金融及互聯網公司雲端策略都行得較快，及後將逐漸覆蓋教育、保險、媒體等行業。（受訪者提供圖片）

融入人工智能是大趨勢

雲端只是基礎，未來將融入更多新技術如人工智能（AI）。劉彬星表示，去年雙11就融入不少人工智能應用。「包括自然語言處理（NLP）、圖像識別、語音合成（TTS）和雲端呈像（cloud rendering），淘寶直播為商家推出虛擬主播服務，當主播休息時，虛擬主播可解釋產品資料，回答消費者提問，甚至與觀眾一起玩遊戲。」

其次，阿里巴巴旗下的電子零售平台全球速賣通（AliExpress），亦推出電商平台直播實時翻譯功能。「可支持中文至英語、俄語、西班牙語及法語的同步翻譯，未來阿里雲會繼續對人工智能方面的能力和產品進行開發和升級。」

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記者：李彥煒