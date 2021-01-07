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【網絡安全】密碼容易被盜？專家教路如何設置高強度密碼

科技 19:25 2021/01/07

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近日CyLab資訊安全實驗室專家就教路，要設置高強度密碼，就必須做齊以下步驟。

數碼服務愈來愈多，不少人都會選擇設置簡單的密碼，以免自己忘記。不過近年發生許多黑客撞破密碼，並取得用戶私隱資訊的情況發生，要保障個人私隱，就必須改個高強度密碼。近日CyLab資訊安全實驗室專家就教路，要設置高強度密碼，就必須做齊以下步驟。

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CyLab資訊安全實驗室主任Lorrie Cranor表示，很多用戶在利用數字建構密碼時，會習慣最後打上1；若需要用英文大寫時，都基本上是密碼中的第一個字；至於若要用符號時，不少人都會用感歎號「！」。而這些行為令就算已經混合了英文大小寫、數字及外加特殊符號，都很容易被黑客撞得到。

Cranor建議，密碼愈長愈好，至少在8個字符以上才足夠。她表示，許多人都會採用3至4個隨機單字組織而成，不過最好不要用常見的字詞，如名字、寵物、生日、地址等可在社交網站上輕易查詢到的訊息。同時，mypassword、qwerty及thequickbrownfox等密碼都盡量不要使用。

此外，Cranor提醒用戶不要在不同帳戶使用類似密碼，如：PasswordOne、PasswordTwo，而且盡量不要重複使用曾被公開或盜用的密碼，而目前Chrome等瀏覽器都有檢查功能，建議用戶適當時候作出檢查。

她又指出，目前很多網站都會要求用戶定時更換密碼，但實際上沒有太大作用，反而二重身分認證比較緊要。透過送到臨時性密碼，會又更好的保障。

【網絡安全】1秒便可破解！使用數字組合作密碼風險極高

責任編輯：曾曉汶

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