《執屋》港爸豪花十萬收藏過千模型 雜物逼爆全屋 太太懷第三胎點解決？

香港樓價高企，不少房屋面積都十分細少，對於不少喜歡收藏模型的人來說，空間不足是一大難題。ViuTV節目《執屋》最新一集，到訪了一家三口，屋主Juno和太太Angel，以及2歲半女兒共住兩房一廳單位。由於Juno是一個超級模型迷，家中的模型多不勝數，甚至還有一間專用來擺放收藏品的模型房。

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主持人也直言一進屋內感到花多眼亂，因每道牆一定有些東西。例如梳化上面掛著一輛單車，走廊、時鐘頂部都會擺放模型，甚至連發霉的糖果，放了數個月盛滿水的水樽都可以在Juno家中找到。屋內有Juno特設的模型房，上下格床都放滿他的收藏品，床上放了一堆人形玩偶。Juno就表示「投資」了大約10萬元左右在收藏品上。連太太也曾戲言：「不如我賣掉你所有模型吧！」但由於目前太太Angel懷孕中，預計兒子8月底出生。Juno在與老婆商量後，決定將模型房改裝成兩個孩子的房間。所以房內的模型都要全部搬走，Juno會把模型分類和包裝好後，放在迷你倉或工作室。

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雖然家裏有很多模型，但Angel直言：「其實唔係佢唔鍾意整理東西，係我不喜歡整理東西。」家裏的飯桌堆滿雜物，形成一座小山，Angel一解釋道：「有時又要使用，使用的時候又不想翻開底部，於是就會用新，用完新又會疊上那座山上，座山就越嚟越高。」Angel形容他和老公的關係是雙向的，「你問我容忍他的玩具，還是他容忍我不整理東西，其實是雙向的，大家都在容忍對方。」

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節目中，主持人亦教導不少整理小貼士：

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責任編輯：黃苑筠