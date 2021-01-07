康宏爭奪戰｜康宏EGM鬧雙胞　康宏反對郭曉群投票權、郭另起爐灶罷免原董事會

▲ 康宏環球今日再開特別股東大會，馬時亨等人到場。（梁偉榮攝）

康宏環球 （01019） 今日再開特別股東大會（EGM），持股約3成的佳兆業「太子爺」郭曉群爭奪董事會控制權。獲郭曉群邀請入局的馬時亨等人再次爭取在EGM投票，協助部分小股東的立法會議員謝偉俊亦入到EGM會場，而獲郭曉群提名的立法會議員石禮謙則未有到場。

現場消息指，郭曉群一方的股份投票權遭現有董事會反對，馬時亨等人提早離場。

郭曉群一方另外舉行「股東特別大會」，由佳兆業前副主席譚禮寧在會上稱，獲足夠股份召開EGM，在會上動議罷免康宏主席陳志宏、吳榮暉等全數董事，並動議委任譚禮寧、馬時亨等人為董事。

康宏質疑郭曉群股票來自謎網

康宏環球本周已發公告，再度質疑郭曉群一方的股票是透過曹貴子所控制的謎網（Enigma Network）所獲取，重申已向法庭提訟要求視郭曉群等人股份無效。

康宏停牌近3年一直未能發布財報，康宏最新指目標於本月底公布財報。由台灣富邦大股東控制的董事會，在郭曉群一方出手後，先後任命5名董事，包括3名執行董事。

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記者：麥德銘