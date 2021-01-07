【美國大選】 國會完成確認程序 拜登成美國第46任總統

美國國會參眾兩院正式確認美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出。

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美國國會山莊當地時間周三，遭現任總統特朗普的支持者闖入阻撓確認選舉人票程序，會議隨即中止，並在副總統兼參議院院長彭斯及眾議院議長佩洛西等人同意下，於同日晚上8時重啟點票。

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當地時間凌晨約3時半，點算完佛蒙特州最後3張選舉人票後，國會確認民主黨候選人拜登及賀錦麗得到超過270張選舉人票當選門檻，於美國大選中勝出，拜登將於本月20日宣誓，就任美國第46任總統。



在彭斯宣布結果後，總統特朗普在社交網站發表聲明，表示不同意選舉結果，但會根據程序，於20日轉移政權。



這次聯席會議，按照各州字母順序認證選舉人票。國會在被闖入前只認證了12張全數投給特朗普的選舉人票。復會後有共和黨人提出反對確認亞利桑那州選舉人票的議案，在展開辯論後，議案遭參議院以93票對6票否決議案；眾議院亦以303票對121票否決，無阻拜登於大選勝出。

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