【2021展望】中銀高耀豪：各國政府和主要央行將維持寬鬆貨幣政策 料美元持續疲軟

▲ 中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處主管高耀豪表示，隨著美國經濟增長強勁，債券發行量遞增，預料2021年美國10年期國債孽息率可升至1.2厘水平。

中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處主管高耀豪認為，各國政府和主要央行將維持寬鬆貨幣政策，環球市場將維持低利率環境，相信疫苗廣泛應用後，可釋放壓抑已久的消費活動，經濟有望加快復甦，預期價值型與增長型板塊的輪動將會出現，建議投資者不宜只留意增長股。

高耀豪表示，儘管今年新經濟增長股長遠優勢仍維持不變，但在美元持續疲軟，孳息率曲線陡峭的大環境下，價值型和周期性版塊將持續反彈，因此建議在資產配置上，投資者不宜高度集中在2020年已大幅高升的增長股。

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環球市場方面，他分析，近月環球經濟加快復甦，美元失去息差優勢，在美元進一步走弱下，預料新興市場表現較成熟市場好，中國及亞洲等地區將繼續從經濟復甦中領先，帶動當地股市表現。

料美國10年期國債孽息率將升至1.2厘

近日美國10年期國債孽息率突破1厘，高耀豪指，隨美國經濟增長強勁，債券發行量遞增，預料2021年美國10年期國債孽息率可升至1.2厘水平。

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編輯﹕賴奕羚