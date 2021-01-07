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【國會衝突】白宮現離職潮 另有多名幕僚正考慮請辭

環球政經 16:29 2021/01/07

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美國總統特朗普支持者周三闖入國會大樓。據外媒報導，包括第一夫人梅拉尼婭的幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）在內的多名白宮幕僚已經請辭，另亦有部分幕僚正考慮請辭。

【國會衝突】多國元首予譴責 約翰遜直斥「可恥」下一頁

有線新聞網絡(CNN)引述白宮消息指，第一夫人梅拉尼婭幕僚長格里沙姆已經在國會衝突發生當日下午提交辭職信。格里沙姆向媒體發聲明指，十分榮幸過去能為國家服務，亦為能參與第一夫人幫助兒童及辦公室的工作感到自豪。消息人士透露，她的決定與特朗普支持者闖入國會大樓有關。格里沙姆早於特朗普2015年競選總統時已經為團隊工作，是其中一名在特朗普政府任職相對長時間的官員。

特朗普支持者闖國會變衝突 至少4死52人被捕下一頁

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白宮副發言人馬修斯（Sarah Matthews）及白宮社交秘書尼切塔（Rickie Niceta）相繼宣布辭職。馬修斯同樣表示十分榮幸能為特朗普政府服務，但對於較早前在國會山莊目睹的深感不安，決定離開目前的崗位，強調國家政權需要和平交接。

特朗普政府中以對華立場強硬見稱的博明，據報正考慮辭職，目前並無向外界交代事件，但知情人士指沒有甚麼讓他好考慮。

有外媒又報導，白宮副幕僚長里德爾（Chris Liddell）以及參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）妻子、美國交通部長趙小蘭（Elaine Chao）亦正考慮辭職。

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撰文 : 林展鋒

美國 辭職 趙小蘭 特朗普 白宮 美國共和黨
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