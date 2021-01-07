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【CES 2021】Lenovo一口氣推9款PC新品　IdeaPad 5G支援sub 6GHz頻段

科技 22:01 2021/01/07

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聯想（Lenovo）再搶先在年度盛事美國消費電子展（CES）正式開幕前宣布推新產品，一口氣公佈了9款PC新品，其中包含5款手提電腦、1款AiO、1款平板、2款顯示器。

繼三星（Samsung）之後，聯想（Lenovo）再搶先在年度盛事美國消費電子展（CES）正式開幕前宣布推新產品，一口氣公佈了9款PC新品，其中包含5款手提電腦、1款AiO、1款平板、2款顯示器。為了方便用戶適應疫情下的新常態，Lenovo指，今次推出的新產品將以簡化的設計，幫助減少辦公的混亂情況。

手提電腦方面，其中包括支援sub 6GHz 5G頻段的14吋手提電腦IdeaPad 5G，配備2K顯示屏、還有SIM卡卡槽。並且提供長達20小時的電池續航，以及有8GB LPDDR4X內存＋512GB PCIe SSD儲存。不過僅在特定市場發售，並不包括北美，未有透露具體價格。

IdeaPad 5G

還有16吋IdeaPad 5 Pro，配備最新的AMD Ryzen H系列移動處理器及NVIDIA GeForce RTX GPU，售價為1149.99美元（約8,916港元），預計今年5月開始供貨。

【CES 2021】三星2021年首場發布會　全新Neo QLED 8K電視登場

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此外，主打輕薄的NEC品牌PC產品：13.3吋手提電腦LaVie Pro Mobile，機身採用鋰鎂合金底部與碳纖維頂蓋，厚度僅有1.67cm，重量則是889g；提供長達10小時電池續航，同時提供完整連接埠設計包含USB Type-A、Type-C，以及HDMI 1.4b、micro SD記憶卡讀卡機及3.5mm耳機孔等。美國市場售價為1699.99美元（約13,180港元）。

13.3吋手提電腦LaVie Pro Mobile

除了手提電腦以外，還有多合一式的27吋電腦Yoga AIO 7（中國市場為Yoga 27），該產品的最大賣點在於屏幕可以90 度旋轉，搭配重力感應器，裝置在旋轉之後會自動調整顯示的方向。預計今年2月在部分市場上市，售價為1599美元（約12,400港元）起。

【新型態 Windows】微軟文件證實未來 Android、iOS 　可直接用電腦版 Windows 10

責任編輯：張寶燕

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