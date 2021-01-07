【新冠疫苗】美疾控：過敏反應比率為流感疫苗10倍

全球新冠肺炎疫情肆虐，多國均加快新冠疫苗接種計劃，但有個別人士於接種新冠疫苗後出現副作用，增加民眾對新冠疫苗安全的憂慮。美國疾病控制及預防中心（CDC）表示，每10萬名接種輝瑞（Pfizer）疫苗的人中，就會有1位出現嚴重副作用，引發嚴重過敏反應比率，較流感疫苗高10倍。不過，CDC認為出現副作用的情況仍相當罕見，並鼓勵人民接種新冠疫苗。

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CDC周三發表一項研究，指出接種輝瑞疫苗的首190萬人中，有21個出現過敏反應。即每10萬人，就會有1位接種後產生副作用，引發嚴重過敏反應比率較流感疫苗高10倍，但強調沒有人因嚴重過敏反應而死亡。

CDC國家免疫與呼吸疾病中心總監梅索尼爾（Nancy Messonnier）表示， 即使每1百萬接種疫苗人士當中，就有11位出現副作用，但新冠疫苗仍然是非常安全。她續指，對於高危群體來說，接種疫苗的風險遠比感染新冠肺炎而死亡為低，並呼籲市民盡快接種疫苗。

此外，CDC亦對Moderna疫苗進行研究，並發現29宗過敏個案。

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責任編輯：郭麗明