【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】大帽山山路選擇多 三吃大帽山樂趣無窮

先祝大家新年快樂，愈跑愈起勁！小弟近年開始喜歡跑山，近月發現有不少虛擬跑山賽事，於是一口氣報了兩個，挑戰自己耐力，其中一個就是上月由Sky Sportage舉辦的「大帽三吃」比賽。何謂「三吃」？就如海鮮三吃，用不同方式及煮法去品嚐不同的味道一樣，用三條不同的山路，去登上全香港最高、海拔957米的大帽山山頂，三上三落全長近35公里，總攀升高度2,690米。

雖然比賽已過，但亦在此分享當中路線，大家可以分開三天嘗試三吃大帽山的滋味，而不只是獨沽一味由扶輪公園經馬路直上山頂。

比賽先由荃灣木棉下花園出發，沿著芙蓉山路上竹林禪院及上天竺，再上城門引水道。竹林禪院為香港最大的佛寺之一。如果想一早摸黑出發完成三吃的朋友要留意，沿路途經禪院時會有數頭寺院狗隻，小弟當天用頭燈照路時，或因燈光刺激狗隻而引來怒吼聲，牠們還差點撲過來。建議大家日出後才開始起行，又或者直接從城門引水道出發，較為安全。

▲ 經竹林禪院上山，小心有狗，上次小弟在這裡行多一兩分鐘就到惡犬出現處。

走到城門引水道轉右，跑不夠半公里左轉川龍方向沿梯級直上，先後經過川龍管理站，以及十多年前廣告歌家傳戶曉的三生酒廠（不要問小弟怎樣唱了，包你繞樑三日）。再走多一段路，像突然進入掘頭路沒路可走？非也！又要再提提大家下載「香港遠足路線」手機app的重要性，再加上留意地下的「上山」指示，就知道緊接下來的，就是「爆林」路段，要左轉走入樹林繼續上。雖說爆林，但山路仍清晰可見，難度不算高。

▲ 沿城門引水道往城門水塘方向不久，便可望左邊有川龍路牌，沿此路上。

▲ 沿城門引水道往城門水塘方向不久，便可望左邊有川龍路牌，沿此路上。

▲ 途經川龍三生酒廠，如果看圖即感到有廣告歌聲，相信你仍十分年青。

▲ 跟著此特色大帽山璧畫牆前進就是了。

▲ 見到地下指示，就可以放心前進了。

▲ 接著就是爆林上山路段。

▲ 山路仍清晰可見。

走過一段樹林後，就會走到露營勝地「妙高台」，在這裡可遠眺香港美景，景色一絕，這裡你會見到數個大帽山山火瞭望站，亦是打卡的好地方。很快就會接上大帽山道尾段，跑上不久就會到達「白波」，即大帽山頂天氣雷達站，由起點到這裡為一吃，小弟當時用了大約兩個小時完成，共走了7.5公里。

▲ 妙高台是露營熱點，景色優美。

▲ 下方為大帽山山火瞭望站，上方就是大帽山頂白波了。

▲ 到頂啦！

轉右沿著大帽山林道前往四方亭，一路落山到道觀萬德苑，這亦是不少跑山友補給的地方，但最近因疫情而暫停開放。其後回頭上山，原定路線是經過梧桐寨瀑布，但近幾個月瀑布山徑因維修而關閉，只能沿剛才下山路線上山。經過梧桐寨維修入口後，於分叉路轉右，依指示按大帽山方向上大草坡。大草坡可謂另一個世外桃源，除了有無數牛隻外，還有多棵美麗芒草，由於未必很多市民懂得前往，在這裡打卡影靚相，實在十分舒適寫意。跟著沿路一直上到尾，又接回大帽山林道，再上白波完成二吃，當時用了大約四個半小時，共走逾15公里。

▲ 沿大帽山林道走，前方就是四方亭，按指示牌轉左沿梧洞寨方向落山。

▲ 梧桐寨瀑布山徑因維修暫時封閉至四月中。

▲ 位於林村梧桐寨旁的萬德苑，到達這裡回頭上山。萬德苑因疫情暫時關閉，若

▲ 按圖中指示往大帽山方向上山進入大草坡。

▲ 大草坡一望無際，仿如世外桃源。

▲ 牛踪處處。

最後一段三吃，先經麥理浩徑禾塘崗落山到連姐茶水亭，這時當然要找連姐充一充飢，接著走到荃錦公路扶輪公園巴士站入甲龍林道，直落錦田雷公田。去到底又是著名的農場鮮奶公司，可以品嚐新鮮農場鮮奶及甜品，只可惜亦因為疫情而關閉，當然你亦可以打電話給店主買一兩支鮮奶是沒有問題的，當補充體力也好，因為緊接就是最後的全上山路段，轉右經甲龍古道上連姐茶水亭，再上大帽山頂白波去。即使是再熟悉的路段，這時小弟亦已筋疲力盡，到了白波已用了七小時四十分，共走了逾30公里。此時只要跑回連姐茶水亭，就順利完成大帽三吃賽事。

▲ 落到雷公田農場鮮奶公司，雖然暫時因疫情不開放，不妨打電話比店主買盒牛奶補給一下。

▲ 甲龍古道連接甲龍村和荃錦坳，是古時八鄉石崗農民往來荃灣市集的必經之路，每一級都由花崗岩砌成，甚具特色。

想說的是雖然這只是個虛擬山賽，但大會也很貼心設計跑山tee、紀念水壺及獎杯，對於最終首次完成今次壯舉、用了八小時多完成的小弟，實在值得留念呢！

▲ 遇上在山頂大半天的有心攝影師拍照留念，剛完成大帽三吃的小弟當然要擺足甫士！大家不妨讚好這攝影師專頁：路人。攝。地獄爛相王

▲ 到終點怎可以不找連姐拍照呢！

▲ 這個以大帽山頂白波設計的獎座很特別，小弟十分喜歡。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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