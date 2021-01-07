【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風

香港住宅裝修都盡量不拆除房間間隔，有戶主聘請設計師，花約50萬元裝修，打通400平方呎的住屋間隔，增加空間感和採光。裝修後，家居以淺木色和白色配搭日系酒店的風格，設計師把房間牆壁拆除，重新設計每個區域，單位原為2房後變為1房，睡房變成半開放式模樣，又設有地台增加收納空間。

是次裝修單位位於九龍灣得寶花園398平方呎單位，屋主希望在全屋每個位置都可看到廣闊的景觀和充足的光綫，不受牆壁限制。設計師因應戶主要求而將原本的牆壁拆除，利用傢俬及玻璃分隔房間。

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全新的睡房為半開放式設計，提升屋內的印透光度之餘，整間屋亦更寬敞。設計師以電視背後的儲櫃分隔客廳與睡房，又加設兩級地台。設計師認為地台不但可加強走入休息領域的儀式感，而且也有儲物作用，一舉兩得。而睡床設計成地台床，延伸到床架背後的淺木色大L型衣櫃，整體效果俐落簡潔。

玻璃間隔 一覽無遺

設計師以玻璃間隔配合半高電視背牆，區分睡房與客廳的位置。設計師指出，這可令在客廳也可穿過房間觀看全屋景觀。電視背牆也是主人房的衣櫃，一物兩用。設計師在天花加設木色橫樑，內藏照明射燈，令陣位完前融入日系室內設計風格。

浴室亦與眾不同，採用玻璃間隔，令人彷似置身於富時尚感的高級酒店，也加強從睡房看出去的視覺效果。浴室內部以水泥紋路的淺灰為主調，牆身地面及洗手枱背牆均使用了不同層次和大小的灰色磚，同時不忘以淺木色櫃和木系簡約風格的浴室門來取得平衡。

廚房中設淺木色下半廚櫃，配合白色枱面及背牆，上層則使用淡灰色的飾面，灰色營造出的冷色調氛圍，可以劃分家居領域。另外，設計師也在廚房加入香檳金的金屬元素作點綴。此外，不論是房間地台床底，還是大廳書架等家具都設有智能燈系統，做出間接照明的滲光燈效，配合射燈，令單位更明亮且柔和。

設計資料及圖片提供：裝修平台「裝修佬」

設計公司：永誠室內設計及裝修工程有限公司

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責任編輯：黎淑雯