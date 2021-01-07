【2021展望】政府經濟顧問料本港今年經濟反彈　惟第4波疫情影響失業率微升

▲ 隨着疫苗的推出及中國經濟增長帶動，專家預料本港今年經濟將有明顯反彈。（資料圖片）

過去一年，新冠肺炎疫情打擊本港經濟，雖然現時疫情仍未散去，但專家均看好本港2021年的經濟復甦進度，尤其是下半年疫苗接種範圍擴大，相信下半年經濟表現有明顯反彈。

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政府經濟顧問歐錫熊在網上研討會表示，國際貨幣基金組織（IMF）預測本港今年經濟增長3.7%，亞洲開發銀行則預計為5.1%，私人機構亦預料增長介乎2至9%，反映大部分人均認為，本港今年經濟將有好轉，而港府具體經濟預測仍有待2月底公布。IMF更預測2021年中國經濟增速有望達8.2%，歐相信，香港經濟可以從中受惠，尤其是有利香港的出口表現。

專家看好本港出口 惟旅遊業仍受挑戰

不過，本港經濟短期仍面對挑戰，他指出，部分行業如旅遊業，需要視乎各國的旅遊限制何時解除，料較長時間才能復甦；而外圍不確定因素仍然存在，如美國總統當選人拜登（Joe Biden）上台後的中美關係發展。

失業率方面，歐預計，受第4波疫情影響，去年第4季失業率將輕微上升，對低技術勞工將有較大影響，行業則以餐飲業、酒店業、零售業等影響較大。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量在同一研討會表示，本港去年GDP、零售、出口的跌幅陸續收窄，尤其看好今年本港在亞太區的進出口貿易，若本港能加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）將更有利經濟。香港貿易發展局研究總監關家明亦預測，今年出口貨值將升5%，已步出最壞時期。

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記者：朱悅瀅

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