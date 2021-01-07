  • 15°C
香港時間 : 2021107日 (四) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021展望】政府經濟顧問料本港今年經濟反彈　惟第4波疫情影響失業率微升

商業 17:28 2021/01/07

分享：

隨着疫苗的推出及中國經濟增長帶動，專家預料本港今年經濟將有明顯反彈。（資料圖片）

過去一年，新冠肺炎疫情打擊本港經濟，雖然現時疫情仍未散去，但專家均看好本港2021年的經濟復甦進度，尤其是下半年疫苗接種範圍擴大，相信下半年經濟表現有明顯反彈。

【2021展望】疫苗帶動各行業復甦　分析師學者料GDP先跌後回升最高反彈4%

【2021展望】本港經濟結構側重金融服務業　分析師學者籲加快發展創科產業

政府經濟顧問歐錫熊在網上研討會表示，國際貨幣基金組織（IMF）預測本港今年經濟增長3.7%，亞洲開發銀行則預計為5.1%，私人機構亦預料增長介乎2至9%，反映大部分人均認為，本港今年經濟將有好轉，而港府具體經濟預測仍有待2月底公布。IMF更預測2021年中國經濟增速有望達8.2%，歐相信，香港經濟可以從中受惠，尤其是有利香港的出口表現。

專家看好本港出口　惟旅遊業仍受挑戰

不過，本港經濟短期仍面對挑戰，他指出，部分行業如旅遊業，需要視乎各國的旅遊限制何時解除，料較長時間才能復甦；而外圍不確定因素仍然存在，如美國總統當選人拜登（Joe Biden）上台後的中美關係發展。

失業率方面，歐預計，受第4波疫情影響，去年第4季失業率將輕微上升，對低技術勞工將有較大影響，行業則以餐飲業、酒店業、零售業等影響較大。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量在同一研討會表示，本港去年GDP、零售、出口的跌幅陸續收窄，尤其看好今年本港在亞太區的進出口貿易，若本港能加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）將更有利經濟。香港貿易發展局研究總監關家明亦預測，今年出口貨值將升5%，已步出最壞時期。

【2021展望】ACCA調查：59%受訪者料本港經濟不樂觀　企業將凍結或減少人手

記者：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【2021展望】疫苗帶動各行業復甦　分析師學者料GDP先跌後回升最高反彈4%
2021/01/05
【2021展望】疫苗帶動各行業復甦　分析師學者料GDP先跌後回升最高反彈4%
【2021展望】本港經濟結構側重金融服務業　分析師學者籲加快發展創科產業
2021/01/05
【2021展望】本港經濟結構側重金融服務業　分析師學者籲加快發展創科產業
【2021展望】ACCA調查：59%受訪者料本港經濟不樂觀　企業將凍結或減少人手
2021/01/06
【2021展望】ACCA調查：59%受訪者料本港經濟不樂觀　企業將凍結或減少人手
【2021展望】零售店改變營業時間　月薪不變員工影響較微
2021/01/05
【2021展望】零售店改變營業時間　月薪不變員工影響較微
經濟 疫情 失業 香港貿易發展局 中美關係 貿易 餐飲 零售 失業率 GDP

上一篇文章

【BNO移民】蘇黎世保險為英國員工提供2周「封城假」　讓員工留家照顧子女

下一篇文章

【回顧2020年】智能手機App支出增30%　哪類App最受惠？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞】麥當勞10元2個火腿扒芝士漢堡　兼推新會員迎新優惠
【麥當勞】麥當勞10元2個火腿扒芝士漢堡　兼推新會員迎新優惠
【日本鮪魚拍賣】日本豐洲市場鮪魚拍賣「天價不再」　今年最高得標價僅2084萬日圓
【日本鮪魚拍賣】日本豐洲市場鮪魚拍賣「天價不再」　今年最高得標價僅2084萬日圓
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【2021展望】周生生劉克斌：過去一年非常慘烈　復甦之路崎嶇　料難復當年勇
【2021展望】周生生劉克斌：過去一年非常慘烈　復甦之路崎嶇　料難復當年勇
【防疫抗疫基金】限聚令收緊發放第四輪防疫抗疫基金　註冊體育教練再獲7,500元補助（附申請表格連結）
【防疫抗疫基金】限聚令收緊發放第四輪防疫抗疫基金　註冊體育教練再獲7,500元補助（附申請表格連結）
【限聚令持續】美容院繼續停業　業界開直播冀政府放寬限制　重新恢復營業（附連結）
【限聚令持續】美容院繼續停業　業界開直播冀政府放寬限制　重新恢復營業（附連結）