【大行點評】里昂看好物管行業 推介6股 其中一隻潛在回報近9成

里昂發表報告指出，住建部等十部門聯合印發《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》（下稱《通知》），相信政府態度支持有利改善市場氣氛，看好行業前景，選出4隻在港上市的物管股為首選股，另外有2隻可博反彈，當中藍光嘉寶潛在升幅接近9%。

報告指出，正面來看《通知》文件反映政府支持成立業主組織及市場主導收費，對物管服務收費有正面影響，不過新的住宅項目及未有業主組織的則仍待定價指引。即使推動社區增值服務及科技應用等並不驚喜，維持對行業看法正面。

里昂推介4隻首選股及2隻博反彈股：

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里昂認為，雖然《通知》未有公布具體的細則，不過通知已帶動市場氣氛，也反映了政府對物管行業態度支持。針對物管服務收費方面，預計有希望進一步放寬住宅項目收費，政府於2014年12月時曾放寬物管公司與擁業主組織項目續約時的價格管控，不過新項目及未有業主組織的項目則仍受管控。

該行對於行業領先的公司看法仍然正面，對其增長有信心，估計可持續增長將成2021年的重要主題，而內房面對「三條紅線」限制了發展商的槓桿。

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記者：李兆明

