  • 14°C
香港時間 : 2021107日 (四) 20:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點評】里昂看好物管行業 推介6股 其中一隻潛在回報近9成

股樓投資 19:24 2021/01/07

分享：

里昂發表報告指出，住建部等十部門聯合印發《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》（下稱《通知》），相信政府態度支持有利改善市場氣氛，看好行業前景，選出4隻在港上市的物管股為首選股，另外有2隻可博反彈，當中藍光嘉寶潛在升幅接近9%。

報告指出，正面來看《通知》文件反映政府支持成立業主組織及市場主導收費，對物管服務收費有正面影響，不過新的住宅項目及未有業主組織的則仍待定價指引。即使推動社區增值服務及科技應用等並不驚喜，維持對行業看法正面。

里昂推介4隻首選股及2隻博反彈股：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

里昂認為，雖然《通知》未有公布具體的細則，不過通知已帶動市場氣氛，也反映了政府對物管行業態度支持。針對物管服務收費方面，預計有希望進一步放寬住宅項目收費，政府於2014年12月時曾放寬物管公司與擁業主組織項目續約時的價格管控，不過新項目及未有業主組織的項目則仍受管控。

該行對於行業領先的公司看法仍然正面，對其增長有信心，估計可持續增長將成2021年的重要主題，而內房面對「三條紅線」限制了發展商的槓桿。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明
 

上一篇文章

【日本疫情】由本月8日起生效 日本首相菅義偉宣布首都圈進入「緊急狀態」

下一篇文章

旺區吉舖處處　商戶苦苦堅持　美聯工商舖：業主靠5招自救
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主
【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價