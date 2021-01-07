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特朗普 Twitter 被封鎖12小時 3篇貼文被指違反公民誠信政策

環球政經 17:07 2021/01/07

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社交網站Twitter宣布將美國總統特朗普的帳戶封鎖12小時，並要求特朗普移除3篇涉及暴力的帖文，否則帳戶會持續封鎖。據知特朗普被封鎖的3篇貼文涉嫌違反公民誠信政策。

Twitter 計劃將白宮帳戶「歸零」 拜登將由0追隨者開始 ？：【下一頁

Twitter續指，未來如果特朗普繼續散播此類內容，其帳戶將會永遠被停用。除了被「封鎖」的兩篇Twitter內容之外，特朗普還發佈了2篇貼文，內容包括請求身處國會大樓的人保持和平，拒絕暴力，「記住我們是法律和秩序的一方」，呼籲支持者尊重民主黨的人，又希望他們支持國會警察和執法部門。

【美國禁令】特朗普簽令禁8款中國軟件 包括支付寶、微信支付：【下一頁

Twitter與特朗普之間的關係緊張，特朗普較早前在Twitter上載講話片段，呼籲在國會的示威者回家，但聲稱這情況是選舉舞弊所致，並重申有人竊取大選。該片段已在特朗普Twitter帳戶上消失，類似言論一直受到爭議。

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責任編輯：翁嘉陽

特朗普 美國 Twitter

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