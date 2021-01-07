【防疫抗疫基金】提供一筆過10萬元資助 「健身中心資助計劃」8日起接受申請

本港疫情持續，加上近日延長防疫措施，限制部分指定場所須暫停營業，令他們收入大受打擊。港府宣布，新一輪「防疫抗疫基金」下的「健身中心資助計劃」於周五（8日）開始接受申請，旨為在2020年12月10日起關閉的健身中心提供一筆過10萬元資助，以紓緩現金流轉壓力和財政負擔。

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根據《規例》及計劃申請指引，合資格的健身中心指在香港擁有固定地址及獨立營運的處所，而其主要及實質業務為在該處所提供運動器械或器材以供使用及／或就改善體能（包括健體、舞蹈、瑜伽、普拉提或伸展運動及武術）提供建議、指導、訓練或協助。

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是次計劃截止申請日期為下月8日；針對申請的審核工作會於申請期內同步展開，政府會因應申請人所提交的所有資料予以考慮。

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責任編輯：潘曉豐