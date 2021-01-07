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【小米股價】大摩：小米高端智能手機定價將更進取 管理層有信心三大業務市佔率齊升

新經濟追蹤 16:55 2021/01/07

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小米今年致力擴展其綫下分銷渠道，並針對低綫城市。

小米 （01810） 股價連跌兩日，摩根士丹利指，小米管理層對三大業務前景充滿信心，認為在集團積極的綫下擴張策略下，可擴大市場佔有率，當中互聯網服務收入料可受惠於月活躍用（MAU）增長，但遊戲收入分化情況料持續。小米股價周四再跌5.6%，收報32元。

大摩指，小米管理層相信，隨產品組合及分銷渠道改善，對於在本土及海外市場進一步提升智能手機市佔率保持樂觀態度，而物聯網（IoT）今年將回復增長，特別是白色產品，而互聯網服務將受益於MAU人數增長及高端手機用戶的每用戶平均收入（ARPU）增加。

小米對手榮耀傳獲高通助陣【下一頁】

綫下渠道方面，小米今年致力擴展其綫下分銷渠道，並針對低綫城市，相信其數碼化銷售管理平台及智能手機加物聯網的組合，會令其與競爭對手出現分化。

小米預期，上半年智能手機零件將會出現短缺，但基於小米與供應商關係良好，零件仍維持穩定狀態。定價方面，小米希望在高端手機產品上定價更加進取，以提高在高端市場的佔有率，毛利維持在一個高端單位數的穩定水平。

瑞銀看淡小米前景籲沽售【下一頁】

不過，大摩指，由於大型遊戲發行商在第二季將重新協商數款新遊戲的收入分成，將影響小米第三季的遊戲收入表現，預期互聯網服務整體仍具挑戰。

大摩予小米「與大市同步」評級，目標價24元。

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編輯：陳韻妍

香港股票 小米集團－W（01810） 物聯網 小米 目標價 智能手機

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