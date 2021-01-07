【HSBC滙豐】滙豐削基層員工花紅22% 發言人：整體薪酬大致持平或些微上升

▲ 滙豐在內部通知指，因應去年外圍環境對業務及集團業績造成重大影響，下調2020年度的花紅分發上限。

疫情肆虐打擊環球經濟，國際銀行股盈利同樣受壓，加緊重組或裁員節流。其中，在去年中重啟裁員的HSBC滙豐 （00005） ，據了解今日向職級6至8的基層員工發內部通知，指因應去年外圍環境對業務及集團業績造成重大影響，劃一下調2020年度的花紅分發上限22%。據悉，滙豐今次調整影響環球相關職級的員工，而非只影響香港員工。

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據本網取得的內部通知顯示，滙豐調整對基層員工2020年度的花紅評分模式，將取得不同表現評分的員工，花紅上限劃一下調約22%。以表現最好的員工為例，原本可獲發相當於3個月固定薪酬的花紅，調整後最多只能獲取最多2.33個月的花紅。

內部通知又列明，調整綜合考慮集團及業務表現、員工薪酬福利、股東及監管機構等持份者的預期。

滙豐發言人：2020年外在環境充滿挑戰 盈利倒退

滙豐發言人回覆時表示，2020年外在環境充滿挑戰，集團業績亦因而受到影響，去年第三季列賬基準稅後利潤減少62%、經調整稅前利潤則減少44%。

發言人續指，有見及此，調整6至8職級員工的制度化評分模式花紅。考慮到有關職級員工在困難時期的努力付出，總體薪酬大致上仍持平或有些微上升，又補充非常感謝同事諒解。

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按照最新調整，6至8職級員工可以分發最多2.33個月至0.58個月的花紅，相對調整前上限3個月至0.75個月，劃一調低22.5%。

滙豐2019年起改用統一的四級制「標準可變薪酬」制度，按照年度考核的工作表現及操守評分，計算基層員工該年度可以分發的花紅。

截至去年9月底止，滙豐在全球僱用的全職員工約23萬人，較2019年底減少5,034人。集團去年初宣布，中期目標全球裁員3.5萬人，其後受疫情影響而暫停，至去年6月中重啟裁員計劃。

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編輯：趙穎妍