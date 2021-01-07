【國會衝突】多國元首予譴責 約翰遜直斥「可恥」

國會山莊衝突引起多國元首關注，英國首相約翰遜直斥場面「可恥」，加拿大總理杜魯多及澳洲總理莫里森均表示有信心權力可和平地移交予拜登。

【國會衝突】彭斯:美國最黑暗一日 強調暴力不會獲勝【下一頁】

一批特朗普支持者周三闖入國會大樓，企圖阻撓確認拜登當選美國下任總統結果，事件釀成激烈衝突，造成至少4死52人被捕。多國領袖在社交網站發文譴責事件。

特朗普支持者闖國會變衝突 至少4死52人被捕【下一頁】

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向來與特朗普關係友好的英國首相約翰遜，形容示威者衝入國會場面「可恥」，表示美國是全球民主的標誌，應該要和平有序進行權力交替。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）對事件表示關注，指暴力和行使民主與自由的權利並不能兼容。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）則表示，向最親密盟友美國遇到的受襲感到不安和心痛，認為暴力不會推翻人民的意志，對美國權力移交表示信心。五眼聯盟中一向支持美國的澳洲，總理莫里森（Scott Morrison）對事件感到遺憾，形容畫面令人憂心，並譴責一切暴力，期待美國依照民主傳統，將政權和平移交當選政府。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron） 發布片段講話，表示華盛頓發生的事件並不代表美國，他相信民主的力量，亦強調相信美國的民主。歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示相信美國政府及民主的力量，更直言期待和總統當選人拜登合作。

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