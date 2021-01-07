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【美元滙價】花旗：民主黨掌美國會不利美元 年底見86.3

Hot Talk 16:46 2021/01/07

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全球緊盯美國政局變化，對美元及黄金的影響，花旗續睇淡美元。

雖然美國参議院補選的選舉結果，最快或於今晚才揭盅，但市場已憧憬民主黨取勝，大行花旗料進一步利淡美元，預計今年底低見86.3。此外，美國陷亂局，業界關注亂世買金，避險資金湧入黄金，急覓避風港，但這間美資巨企相信黃金牛市未告終，在牛年處於慢牛格局，但年內暫難重返兩千美元大關。

大行看淡美元，高盛亦在唱淡之列，詳情可看【下一頁

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧今天（1月7日）回應本報查詢指，若美國民主黨掌控參眾兩院，有機會增加對美國城市封鎖，以及加劇放寬財政政策，或進一步利淡美元。料美滙指數今年的高低區間在86.3至90.4，今年底目標為低位86.3。

至於對金價的最新看法，黃栢寧認為，隨著聯儲局維持寬鬆的貨幣政策，下限利率保持零水平，前瞻指引維持鴿派，加上繼續買債計劃，預計黄金牛市只會減慢，並非終結。而國際金價今年高低位介乎1850美元至1975美元，料2021年底目標價為低位1850美元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

美國民主黨 拜登 美國國會 大行報告 美元 外滙

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