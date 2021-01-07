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【疫市營商】商場抗疫要有計　D2 Place幫商戶吸人流全憑這招？(有片)

商業 20:05 2021/01/07

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D2 place在逆市下不停步，反積極採取多項市場策略應對，令商戶銷情在個別月份更是不跌反升。

過去一年受疫情影響，本港商場人流大減，位於荔枝角的D2 Place商場也不例外，然而，商戶銷情卻能維持，在個別月份更是不跌反升。羅氏集團市場總監霍俊熹認為，D2 place一直以本地客為主，加上在逆市下不停步，反積極採取多項市場策略應對，繼而成功抗「疫」。

回顧今年的表現，羅氏集團市場總監霍俊熹透露，在市況最差的時候，D2 Place人流曾一度減少約3成，不過商戶銷售表現未見太差，整體而言僅下跌1至2成。由於D2 place一直以本地客為主，疫下港人留港消費，令商場人流及商戶銷情在個別月份不跌反升，如3月、7至8月及10月，商戶銷情升2成3成，甚至創下新高紀錄。

疫情下，不少商場大減活動預算，甚至將宣傳活動擱置，但D2 Place反採取積極的市場策略應對，例如持續舉辦推廣活動、提早推出節日優惠活動、更投放資源增設寵物友善配套等。霍俊熹認為「越是逆市越不可停步」，積極的應對策略除了可鞏固商戶信心外，爭取在市面較淡靜時作推廣，也更有效增強商場曝光率，「即使消費者不外出，但能認識D2 Place也是好事。」

除了設法吸引人流，更重要的是協助商戶度過難關，D2 Place則因應商戶狀況一直提供租務寛減。他強調，商戶可持續營運，對商場而言是重要的基礎，「若商戶生存不了，很容易導致連鎖倒閉效應，繼而令商場淪為『死場』」。藉租金寛免措施，D2 Place空置率未見上升，撤除租約完結的商戶外，疫情間只有一至兩個商戶中途離場，目前商場出租率維持100%。

問及今年的發展方針，霍指，將更著墨於體驗及娛樂元素，也重點推出更多寵物友善項目，以進一步刺激人流；同時，會革新CRM(客戶關係管理)策略，提升消費者與商場連繫。

記者：蘇穎琪

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