【新股IPO】知名企業陸續來港上市 今年不能錯過的5大新股

▲ 快手最快在農歷新年招股

踏入新一年，新股熱潮未有退減，除了近期認購火熱的醫渡科技 （新上市編號：02158） ，再有多隻大型新股繼續來港上市。內地短視頻平台快手率先打響頭炮，最快將於農曆新年前招股，集資50億美元（約390億港元）。

醫渡科技錄得逾2000億孖展，按【下一頁】了解其他新股詳情

快手（最快農曆新年前招股）

短視頻平台快手擬在下周尋求上市聆訊。報道有指，公司最快於農曆新年前進行招股。據內地媒早前報道，公司計劃於今年2月5日掛牌，有承銷商透露，目標估值達500億美元（約3,900億港元）。

百度（2021年上半年上市）

據彭博報道，百度（美：BUDI）計劃最快今年上半年來港第二上市。報道指，百度已選擇中信里昂證券和高盛幫助安排上市事宜，集資規模35億美元（約273億港元）。若公司成功上市，將形成「BAT」齊集香港格局。

【新股IPO】百度據報最快今年上半年來港上市 集資273億元

嗶哩嗶哩（最快本周或下周初遞交上市申請）

內地視頻平台嗶哩嗶哩（BILIBILI）（美：BILI）準備來港第二上市，最快在本周末或下周初申請香港公開發售。嗶哩嗶哩集資額可能超過20億美元（約155億港元）。

BILIBILI於美國上市至今，股價累升逾7倍【 下一頁 】

京東物流（最快今年第二至第三季上市）

京東 （09618） 分拆京東物流再有新進展。據外電引述知情人士指，京東物流已委聘美林及高盛為上市負責行，公司計劃集資約40億美元（約312億港元），最快於今年第二至第三季上市，其估值可能達到400億美元（約3120億元）。

按【下一頁】了解京東物流有幾大

滴滴出行（年內來港上市）

滴滴出行擬於今年內來港上市。據內地媒體報道，一站式移動出行及生活服務平台滴滴出行目標估值介乎600億至800億美元（約4680億至6240億港元）。

據公司網頁顯示，滴滴出行在亞太區、拉美、俄羅斯擁有超過5.5億用戶提供出租車召車、網約車、順風車、公交、共享單車、共享電單車、代駕、汽車服務、配送及貨運、金融等多元化服務。單計去年10月首周，公司業務單日量超過6000萬。

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責任編輯：謝卓榮