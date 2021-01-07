【大行報告】中金維持國美「中性」評級 料業績收入有改善

中金發表報告指，隨着疫情得到管控，國美零售（00493）去年下半年以來消費數據逐月向好，受「雙十一」購物節等因素帶動，通訊器材表現甚好，實物商品的線上滲透率提升至25%，預計公司去下半年的收入，將較上半年有望明顯改善。該行對國美維持「中性」評級，予以目標價1元。



該行稱，國美近年積極推動戰略轉型，及構建線上與線下雙平台生態，受益行業逐步回暖趨勢，業績有望改善。該行維持對國美2020至21年的盈利預測，但預期2022年公司每股盈利為0.01元。國美零售今收跌3.15%，報0.92元。

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該行認為，公司積極推動直播帶貨、社群營銷等新模式，於全國各地建立龐大用戶群，而與拼多多及京東集團（09618）的戰略合作亦在穩步推進，在流量、供應鏈、物流等方面形成優勢互補，去年上半年國美在拼多多及京東等電商平台訂單總商品交易額（GMV）按年增長100倍。

展望2021年，該行指，國美計劃加速建設線上線下雙平台驅動的新國美，一方面持續改善門店佈局，將自身供應鏈優勢對外賦能；另一方面會通過第三方平台合作，及線上社群運營，以貢獻業績增量，但後續仍需關注公司經營的轉型進展以及效果。

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撰文：溫藹紅