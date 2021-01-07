【互聯網監管】禁大數據殺熟 深圳將率先出台數據領域法例

內媒報道，早前廣東深圳市六屆人大常委會第四十六次會議首次審議了《深圳經濟特區數據暫行條例（草案）》，提出「數據權益」保護，明確規定收集、處理涉及隱私的個人數據須得到明示同意，為內地首部數據領域的綜合性專門立法。

中銀保監加強規範互聯網人身保險業務，詳看【下一頁】

針對消費者反映強烈的大數據「殺熟」，《草案》規定，經營性數據要素市場主體不得通過分析消費者的個人信息、消費記錄、偏好等數據，對商品或者服務設置不公平的交易條件，侵犯消費者合法權益。

所謂大數據殺熟，即是同樣的商品或服務，互聯網企業顯示給老客戶看到的價格，反而比新客戶要貴出許多，以獲得最多的利潤。

內地監管部門傳要求螞蟻集團分享消費者數據，詳看【下一頁】

《草案》規定，自然人、法人和非法人組織享有對特定數據的自主決定、控制、處理、收益和利益損害受償等數據權益。但若是為了國家安全、公共利益、企業正當利益等情形下，可以無須徵得個人同意收集處理自然人數據。《草案》又提出建立公共數據共享負面清單制度。

至於近年來涉及企業數據權益法律糾紛層出不窮，企業利用技術手段進行不正當競爭，損害其他市場主體合法權益的情況時有發生。 《草案》明確經營性數據要素市場主體應當遵守公平競爭的原則，不得以不正當手段獲取其他法人、非法人組織的數據，對其產品產生實質性替代。

相關文章：【互聯網監管】阿里京東美團閱文接連出事 掀起大監管時代序幕？

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：袁諾曦