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【美國大選】特朗普恐提早下台？可遭彈劾或罷免

環球社會熱點 16:59 2021/01/07

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美國大選塵埃落定，美國國會於當地時間周三（6日）進行點票並確認最終美國總統人選。有支持美國總統特朗普的示威者不滿美國大選結果，其後更闖入美國國會。事件震驚全球，美國國內不少人士要求特朗普下台，令特朗普提前卸任美國總統一職。有傳媒指特朗普除面臨被罷免外，更有機會再次面臨彈劾。

美國傳媒指，特朗普（Donald Trump ）支持者因為不滿大選結果，闖入國會意圖阻止拜登當選，此舉促使不少國會議員有意在拜登正式上任前，罷免特朗普。因這場混亂引發大眾對特朗普是否適合再擔任公職，甚至會否被指控犯罪的質疑。

美國國會大樓相隔207年遭闖入 上次為英軍縱火焚燒 【下一頁】

根據美國法律，有兩種途徑可以罷免現任總統，若罷免成功，都需副總統彭斯（Mike Pence）都需接任完成特朗普餘下任期。

第一種是引用美國憲法第25條修正案，如果多數內閣成員及副總統，認為總統無法履行職責，則可免職總統；第二種則是由國會彈劾。現時不少民主黨人皆呼籲採取行動罷免特朗普，眾議員奧馬爾（Ilhan Omar） 表示正在草擬彈劾法案。

美國憲法第25條修正案允許多數內閣成員及副總統，認為總統無法履行職責，則可免職總統。若總統本人認為仍自己有能力，則需要三分二的國會議員同意罷免，才能將其趕下台。

美國華盛頓延長宵禁15日 拜登入主白宮後解除 【下一頁】

《衛報》指出彈劾有別於大眾普遍認為的罷免，是要眾議院指控總統犯有嚴重罪行，或行為不檢，相當於刑事案件中的起訴。若眾議院同意總統干犯罪行，則會由參議院作最終決定。若三分之二的參議員同意，則可以為總統定罪。

特朗普在2019年12月曾遭彈劾，當時他被指控濫用權力和阻撓國會，但其後由共和黨控制的參議院成功護航，未被罷免。有美國憲法學者認為，若特朗普今次再遭遇彈劾，嚴重的話罪名很可能是煽動民眾或意圖推翻美國政府。但亦有機會被指控一般罪行，如對憲法不忠或未能堅守就職誓言。

責任編輯：李俊儀

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