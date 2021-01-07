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WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號

科技 17:00 2021/01/07

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WhatsApp要求用戶同意WhatsApp與Facebook（fb）共享用戶資訊，若在2021年2月8日前仍未同意條款，用戶就會被刪除帳號，不能夠繼續使用WhatsApp。

WhatsApp昨（6日）公布更新了用戶私隱條款，並在香港時間今（7日）起陸續向用戶發出通知，要求用戶同意WhatsApp與Facebook（fb）共享用戶資訊，若在2021年2月8日前仍未同意條款，用戶就會被刪除帳號，不能夠繼續使用WhatsApp。

WhatsApp除夕語音通話量破紀錄　全球錄14億次語音視像聊天

【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜

近日各位用戶在打開WhatsApp時，可能會發現有視窗彈出，並要求用戶同意新的私隱條款才能繼續使用WhatsApp。根據WhatsApp官方網站上公布的新私隱政策，WhatsApp將會為自己及同屬Facebook家族的公司進行行銷服務。而作為Facebook家族的一份子，WhatsApp將會把資訊分享給其他成員公司。而Facebook及其他成員公司也可利用資訊，來改善他們的服務，或顯示相關服務和廣告。

而是次WhatsApp收集的用戶資訊非常多，包括：電話號碼、相片、線上狀態及狀態訊息、最後狀態，聯絡人資料等，就連IP和定位資訊都會被WhatsApp收集。

不過，WhatsApp強調，他們提供端到端訊息加密，所以用戶所傳的訊息內容，仍可獲得保障，而發送出去的訊息也不會儲存在WhatApp伺服器上。同時，WhatsApp也表示，在WhatsApp上的訊息不會在Facebook上公開，Facebook僅會以用戶訊息來協助WhtasApp營運和提供服務。

WhatsApp指出，用戶可以透過服務設定，來管理、變更及刪除個人資訊以減少被公開的機會。用戶若不同意是次更新，也可選擇刪除WhatsApp帳號。

而事實上，早前印度用戶就率先被逼同意新條款。現時WhatsApp逐步將條款拓展到全球地區，未知會否有更多用戶轉會，改用Telegram及Signal等加密通訊軟件呢？

【科企聯手】WhatsApp控告黑客公司藉漏洞打造間諜程式　Google、微軟等科企聲援

責任編輯：曾曉汶

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