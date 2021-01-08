【阿里巴巴股價】螞蟻據報擬將花唄、借唄業務轉至消費金融公司

▲ 螞蟻集團擬重新調整旗下消費信貸業務，將負責經營「花唄」和「借唄」的網絡小貸公司業務轉移至可在全國範圍內經營的消費金融公司。

彭博報道，為應對中國監管部門近日對互聯網小額貸款公司的監管政策，螞蟻集團擬重新調整旗下消費信貸業務，將負責經營「花唄」和「借唄」的網絡小貸公司業務轉移至可在全國範圍內經營的消費金融公司，有關公司正在籌建中。消息人士指，有關消息仍為初步計劃。螞蟻集團對有關消息表示不予置評，中國銀保監會則未有回應。

螞蟻早前下調部分網友的花唄額度，詳情請看﹕【下一頁】

據了解，螞蟻旗下有兩間網絡小額貸款公司，主要經營螞蟻集團旗下的借貸業務（花唄和借唄）。兩間公司分別為「螞蟻商誠小額貸款有限公司」及「螞蟻小微小額貸款有限公司」，於重慶注冊，屬於跨省經營業務性質，未知中國銀保監對小貸公司收緊監管後，會否獲得監管部門批准經營，因此螞蟻擬作出上述業務調整。

據企業調查網站天眼查顯示，螞蟻集團對兩間公司持股100%，螞蟻商誠小額貸款公司注冊資本為40億元，螞蟻小微小額貸款公司注冊資本為120億元。兩間小貸公司的收入對螞蟻集團影響甚大，據螞蟻早前的招股書顯示，截至2020年6月30日，螞蟻旗下的微貸科技業務收入為285.9億元（人民幣，下同），佔集團總收入比例39.4%。

銀保監11月推出《網絡小額貸款業務暫行辦法征求意見稿》，根據該份文件，螞蟻集團旗下的花唄和借唄需要向銀保監申請許可，由於此經營業務需跨省經營，因此需要得到行政審批。螞蟻旗下的小貸公司需在《網絡小額貸款業務暫行辦法》執行1年內完全達到要求，並在3年內取得跨省經營許可。

現時以兩間公司結構來看，螞蟻集團的小貸公司並不符合銀保監會最新下達的要求。根據該份文件，投資人作為主要股東，不得參股超過2間跨省級經營網絡小額貸款的公司，或不得控股超過1間跨省級經營網絡小額貸款的公司，意味著螞蟻集團需要放棄對花唄或借唄其中一間公司的控制權。

據了解，該家消費金融公司可能為螞蟻集團於2020年9月計劃設立的重慶螞蟻消費金融公司，當時螞蟻集團擬出資40億元，持股50%。

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編輯﹕賴奕羚