【ET講股通】梁耀康：騰訊 阿里擬被制裁部署 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日跌88點，報27543點，大市成交2,278億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 傳被美國制裁，限制大市表現。 騰訊裂口下跌，全日跌4.7%，報568.5元，而阿里巴巴低位見買盤，跌近4%，收報568.5元。

制裁對股價影響 料調整約15%

事件可從兩層面分析︰第一︰對股價的影響，參考之前被納入制裁名單的企業，中芯 （00981） 大約跌兩成幾，中移動 （00941） 大約跌近兩成，預計騰訊和阿里巴巴調整約15%， 分別見509及197元。不過，市場暫時未太信這兩間作為民企代表的公司會被制裁

兩企業務主力內地 營運料不影響

第二︰營運層面方面，制裁料對騰訊和阿里巴巴影響不大，兩企主力營運業務均在中國大陸。不過，騰訊在美有不少持股，也與不少美企有合作關係，倘美國態度真的很強硬，會牽連不少其他公司，令港美金融市場震盪。然而制裁落實機會仍不大，股價短綫受壓料由於心理因素。

梁耀康建議，投資者若想買入，騰訊可在500元水平入一注，而阿里巴巴則在200元水平可小注買入。

小米 （01810） 跟隨新經濟股調整，已連續兩日大跌，今日跌5%，收報32元。小米之前做了配股和發行零息可換股債，一度急挫後，日前已升至可換股價水平（36.74元），可考慮短期獲利。梁耀康指出，短綫調整需留意30元水平，投資者亦可在28至30元吸納。

中資電訊股基本面改善 未必跌更深

今日中資電訊股和基建股均下跌。紐交所再宣布，3大中資電訊股ADR須繼續除牌程序，中移動 （00941） 今日跌7.2%。不過，中資電訊股基本因素已逐步改善，並維持派息，故料未必跌得更深，會有人低位吸入。中移動 （00941） 現處於橫行整固階段，短期內料續受負面因素困擾。基建股雖然今日下跌，但近日其實見反彈，市場有聲音留意它們基本表現，3大基建股其實股息率不太差，有5至7厘。若新經濟股上升動力不足，市場資金有機會流入基建股，中國鐵建 （01186） 值得留意。此外，中國中車 （01766） 簽了大額新單，第一季業績看俏，近日亦見反彈，有機會估值重估。

大市方面，港股今日偏軟，即市衝不上昨日高位，無力挑戰28000點，主要受騰訊、阿里擬被制裁消息拖累，影響資金部署，不少基金須調整倉位。恒指未能跟隨內地股市和美股上升，出現動力降速的情況，可能需要整固，27000點為重要心理關口。

另外，今日不少資金流入金融股，滙豐 （00005） 升4.6%，皆因美10年期債息升穿1厘，利好金融股。

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