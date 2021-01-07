【疫市開店】皇玥疫市擴充不裁員、不減薪　分店增至12間

新冠肺炎疫情重挫零售市道，今年的經營環境似乎仍是嚴峻。標榜「香港製造」餅食的皇玥採用「三不」原則 — 不裁員、不減薪、不放無薪假，更逆市開店，不斷擴充。

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皇玥在過去半年期間，不斷擴展業務，在港九新界加開門店至12間，新進駐地點包括東涌東薈城、沙田新城市廣場，以及今年1月開幕的將軍澳中心店。

皇玥創辦人及行政總裁嚴運波表示，對於本地零售業務的前景非常正面，並計劃陸續加開更多門店，以及推出更多產品。因此，皇玥承諾在這段時間不裁員、不減薪、不會放無薪假；同時，亦希望藉此增加就業機會。

他又認為，現時對未來必須抱著信心，提升品牌競爭力。特別是港人鍾情餅食，今年中秋時期月餅產品也差不多全部售罄，相信高質素的餅食將會提升客人購買自用或送禮的信心。

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責任編輯：葉泳珊

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