  • 17°C
香港時間 : 2021107日 (四) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市開店】皇玥疫市擴充不裁員、不減薪　分店增至12間

商業 16:12 2021/01/07

分享：

新冠肺炎疫情重挫零售市道，今年的經營環境似乎仍是嚴峻。標榜「香港製造」餅食的皇玥採用「三不」原則 — 不裁員、不減薪、不放無薪假，更逆市開店，不斷擴充。

【限聚令持續】美容院繼續停業　業界開直播冀政府放寬限制　重新恢復營業（附連結）

皇玥在過去半年期間，不斷擴展業務，在港九新界加開門店至12間，新進駐地點包括東涌東薈城、沙田新城市廣場，以及今年1月開幕的將軍澳中心店。

皇玥創辦人及行政總裁嚴運波表示，對於本地零售業務的前景非常正面，並計劃陸續加開更多門店，以及推出更多產品。因此，皇玥承諾在這段時間不裁員、不減薪、不會放無薪假；同時，亦希望藉此增加就業機會。

他又認為，現時對未來必須抱著信心，提升品牌競爭力。特別是港人鍾情餅食，今年中秋時期月餅產品也差不多全部售罄，相信高質素的餅食將會提升客人購買自用或送禮的信心。

【Impossible Foods減價】素食產量銷售齊升　Impossible Foods調低批發價雙位數回饋客戶

【英品牌疫市擴充】英國皇家認證朱古力品牌Charbonnel et Walker　進駐中環太子大廈

責任編輯：葉泳珊

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【英品牌疫市擴充】英國皇家認證朱古力品牌Charbonnel et Walker　進駐中環太子大廈
2021/01/06
【英品牌疫市擴充】英國皇家認證朱古力品牌Charbonnel et Walker　進駐中環太子大廈
【Impossible Foods減價】素食產量銷售齊升　Impossible Foods調低批發價雙位數回饋客戶
今日
【Impossible Foods減價】素食產量銷售齊升　Impossible Foods調低批發價雙位數回饋客戶
【限聚令持續】美容院繼續停業　業界開直播冀政府放寬限制　重新恢復營業（附連結）
今日
【限聚令持續】美容院繼續停業　業界開直播冀政府放寬限制　重新恢復營業（附連結）
【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
今日
【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
就業 裁員 疫情 零售 無薪假 月餅 品牌 將軍澳中心 Park Central 新城市廣場 New Town Plaza 將軍澳中心

上一篇文章

【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

下一篇文章

【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【防疫抗疫基金】限聚令收緊發放第四輪防疫抗疫基金　註冊體育教練再獲7,500元補助（附申請表格連結）
【防疫抗疫基金】限聚令收緊發放第四輪防疫抗疫基金　註冊體育教練再獲7,500元補助（附申請表格連結）
【2021展望】周生生劉克斌：過去一年非常慘烈　復甦之路崎嶇　料難復當年勇
【2021展望】周生生劉克斌：過去一年非常慘烈　復甦之路崎嶇　料難復當年勇
【回顧2020年】K11集團中港去年下半年銷售額按年大增45%　靠哪些招式吸客？
【回顧2020年】K11集團中港去年下半年銷售額按年大增45%　靠哪些招式吸客？
【麥當勞】麥當勞10元2個火腿扒芝士漢堡　兼推新會員迎新優惠
【麥當勞】麥當勞10元2個火腿扒芝士漢堡　兼推新會員迎新優惠
【零售寒冬】零售協會：近6成會員擬首季關部份店　新年檔期感悲觀
【零售寒冬】零售協會：近6成會員擬首季關部份店　新年檔期感悲觀
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮