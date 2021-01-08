【藝文日常晴見@iM網欄】每個「人」都是藝術家，包括「人工智能」？

踏進2021年，我們的創造力會被電腦逐漸被取代嗎？

大概從1950年代已經有關於人工智慧的研究，AI （artificial intelligence） 人工智慧是透過電腦程式來呈現人類智慧的技術，並會結合醫學、機器人學及統計學等專業，甚至是藝術。



音樂

▲ 廣東雞尾歌｜朱力行｜https://cantococktail.com/ | 2020

最近「M+ 故事」的網上平台展出了《廣東雞尾歌》，身兼設計師、軟件工程師及媒體藝術家的朱力行根據120首廣東歌的片段，以電腦程式製作成全新的串燒歌（又稱雞尾歌，混合多首流行曲的短句組合而成的，並不受曲風和題材限制），並以網上KTV的形式呈現。作品從共同回憶出發，以及對廣東歌的熱愛，對這種流行曲風格進行富實驗性與玩味的闡釋。最有趣的地方是背後拼湊音樂的人並不是藝術家本人，而是電腦根據所輸入120首歌的節奏和歌詞生成的。

有興趣的讀者不仿試試，看你認得出多少首金曲？《廣東雞尾歌》連結：https://cantococktail.com/ 註：藝術家特意把創作極端化，歌更多，詞更短，這似是以非的廣東歌，人工智能又是否別具天賦？



油畫

▲ 欣賞｜王郁洋｜布面油畫｜2013

第一次看到這作品，遠看以為是植物般的有機形體，原來是應用電腦程式所繪製的。藝術家王郁洋選取文本，再把其轉化為0和1的二進制編碼，程式根據這些數據組成圖片，並決定尺寸、材料、顏色和結構，現在呈現的畫作就是文本被電腦邏輯轉化而成的，通過這作品，值得深究是－我們學數碼科技的關係是什麼？



山水畫

▲ SAPGAN | 網上圖片

不到一個月前，一位大學生Alice Xue相關電腦程式應用到中國山水畫創作中，系統名為SAPGAN (Sketch-And-Paint Generative Adversarial Network)，它收集了2000多幅傳統山水畫成為系統「創作」的數據，生成畫作，更能仿效整個繪畫過程，包括千年的國畫技法（勾、點、渲染等），真的是幾可亂真！

回到本篇開首的提問：電腦不只是工具，而是創作者？

就好像上世紀80年代，攝影的出現，繪畫不再在於客觀地描繪真實，人們質疑「繪畫已死」。但筆者認為其實藝術之本－在於其創作的意念，在其盛載的記憶與情感，儘管當代的跨媒體藝術形式層出不同，人工智能可以呈現出不同形式的作品，讓藝術更加多元，更具實驗性，卻仍依賴人們注入過去的數據去編制，以人為本那真實的情感卻是無法取替。

作者_藝系女生（楊子棈）簡介： Gen Z藝術系女生，從大學時期至今已參與逾40項香港社區藝術。熱愛藝術創作，也希望以畫筆，以文字，記錄日常生活中各大小藝術文化角落，分享被繁忙都市遺忘的小確幸。

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