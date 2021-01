【氣炸Party@iM網欄】樸素的焗蛋輕食 集英國傳統和法國貴氣於一身！

中環新開了一間咖啡店Starting Over Espresso,裡面有一款既特色又簡單的英式輕食: Baked Egg。用火腿盛著半熟蛋,然後焗至火腿變脆。那賣相啊!單看照片已口水直流。 可惜疫情把這份趕往餐廳的衝動壓了下去,但只要有焗爐、或氣炸鍋,自己動動手也很容易。



焗蛋Baked Egg又叫 Shirred eggs 烤雞蛋,傳統的烤雞蛋是用 “shirrer” 做的,這種陶瓷/小模子便成為這菜的名稱。傳統的烤雞蛋做法非常簡單,在小模子加入濃稠的忌廉,打碎雞蛋,當然少不了裝飾一下,然後烤烘直到剛好變白。

烤雞蛋這菜色價格便宜、做法簡單、而且變化的空間很大。它出現在傳統的英國餐桌上,也收集在名廚 Julia Child 著名的Mastering the Art of French Cooking 裡 – Oeufs en Cocotte (egg baked in a pot 雞蛋砂鍋)。

近年令不少女生瘋狂,擁有過百年歷史的琺瑯鑄鐵鍋Le Creuset,雖然價格不便宜,但顏色夢幻,造型別出心裁,12cm小巧的尺寸,做這簡單菜再合適不過。當然法國鑄鐵鍋Staub、美國鑄鐵鍋 Lodge或一般的鑄鐵鍋、或鬆餅小模子,只要用得應手,差别就在於製成品。

Shirred eggs 烤雞蛋做法 (見下) 一點也不複雜,但它的變化,就在於你的想像力。

▲ 麵包墊底的烤雞蛋

▲ 橙燈籠甜椒墊底的烤雞蛋

不用鑄鐵鍋,不用ramekin陶瓷/小模子,能代替的可多了:法式面包、薯仔、番薯、番茄、紅、橙、黃、燈籠甜椒、或來點中式的白米飯,在小小的模子裡,儘量發揮你的創作力。

氣炸鍋焗蛋/烤雞蛋做法:



1.將空氣炸鍋預熱至攝氏170 度

2.在陶瓷小焗盤/模子內噴上油,倒入室溫的雞蛋。

3. 上面倒點油,或鮮奶,或把芝士碎灑在雞蛋上,防止烤烘過程中乾燥。

▲ 加油或奶或芝士碎,防止烤烘過程中乾燥。

4.將小模子放入空氣炸鍋170度 AF 5分鐘

5. 蛋白完全凝固,蛋黃開始變稠,但不變硬。

作者_樂山樂水(梁蕙瑛)簡介: 一般上班族,出入中環金融區,大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊,放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇,會想知多一點,口頭蟬:係咩?幾好啊!幾得意!但係點解會咁嘅?一直想寫同氣炸鍋相關題材,就這樣開始了氣炸派對。

