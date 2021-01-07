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【氣炸Party@iM網欄】樸素的焗蛋輕食 集英國傳統和法國貴氣於一身！

名人薈萃 19:09 2021/01/07

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中環新開了一間咖啡店Starting Over Espresso，裡面有一款既特色又簡單的英式輕食: Baked Egg。用火腿盛著半熟蛋，然後焗至火腿變脆。那賣相啊！單看照片已口水直流。 可惜疫情把這份趕往餐廳的衝動壓了下去，但只要有焗爐、或氣炸鍋，自己動動手也很容易。


焗蛋Baked Egg又叫 Shirred eggs 烤雞蛋，傳統的烤雞蛋是用 “shirrer” 做的，這種陶瓷/小模子便成為這菜的名稱。傳統的烤雞蛋做法非常簡單，在小模子加入濃稠的忌廉，打碎雞蛋，當然少不了裝飾一下，然後烤烘直到剛好變白。

烤雞蛋這菜色價格便宜、做法簡單、而且變化的空間很大。它出現在傳統的英國餐桌上，也收集在名廚 Julia Child 著名的Mastering the Art of French Cooking 裡 – Oeufs en Cocotte (egg baked in a pot 雞蛋砂鍋)。

近年令不少女生瘋狂，擁有過百年歷史的琺瑯鑄鐵鍋Le Creuset，雖然價格不便宜，但顏色夢幻，造型別出心裁，12cm小巧的尺寸，做這簡單菜再合適不過。當然法國鑄鐵鍋Staub、美國鑄鐵鍋 Lodge或一般的鑄鐵鍋、或鬆餅小模子，只要用得應手，差别就在於製成品。
Shirred eggs 烤雞蛋做法 (見下) 一點也不複雜，但它的變化，就在於你的想像力。

麵包墊底的烤雞蛋

橙燈籠甜椒墊底的烤雞蛋

不用鑄鐵鍋，不用ramekin陶瓷/小模子，能代替的可多了：法式面包、薯仔、番薯、番茄、紅、橙、黃、燈籠甜椒、或來點中式的白米飯，在小小的模子裡，儘量發揮你的創作力。

氣炸鍋焗蛋/烤雞蛋做法：
 
1.將空氣炸鍋預熱至攝氏170 度
2.在陶瓷小焗盤/模子內噴上油，倒入室溫的雞蛋。
3. 上面倒點油，或鮮奶，或把芝士碎灑在雞蛋上，防止烤烘過程中乾燥。

加油或奶或芝士碎，防止烤烘過程中乾燥。

4.將小模子放入空氣炸鍋170度 AF 5分鐘
5. 蛋白完全凝固，蛋黃開始變稠，但不變硬。

作者_樂山樂水（梁蕙瑛）簡介：

一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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撰文 : 樂山樂水（梁蕙瑛）

欄名 : 氣炸Party

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