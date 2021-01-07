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【涼風有信Vincent@iM網欄】買比特幣好過買黃金 2021辛丑年 比特幣持續看漲

名人薈萃 17:24 2021/01/07

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各位讀者好！

捱了那麼久，終於都捱完極難頂的大寒節氣了！

冇錯。週二(5號) 已經正式踏入小寒節氣，亦即意味住全年最難捱的月份(子月) 已經捱過了啦！

果然一轉節氣的當天，確診人數已經跌至30，而接下來每一日數字都有所遞減，週三的數字甚至創了第四波以來最低。

有好轉是當然，因為上個月我們經歷了可怕的「雙子夾擊」，而今個月就是丑月，子丑合土，合之有情，好多事情都會回歸祥和。

相信今個月疫情會一路向好，直至到春節過年。

而過年之後，就是萬眾期待的辛丑年！

送走隻金鼠，迎來一隻乖乖金牛，相信除了疫情，社會上的所有事情都會冷靜下來，政府施政暢順，百業亦會慢慢復甦。期待辛丑年百事皆吉，諸事得利！

好啦，好多讀者都關心，究竟辛丑年投資什麼最好。有睇我過去專欄的朋友都知道，辛丑年，我是比較看淡黃金的。

因為辛丑是大金年，金多，就唔值錢。再加上我預測今年全球疫情會大放緩，所以黃金避險的作用不大。

但與此同時，筆者就看好另一種比黃金更有潛力的投資目標，就是比特幣。

今年辛丑年，術數上是大利比特幣的。由於辛丑屬於大陰金，與比特幣的屬性相近，所以我預測今年會有更加多的資金湧入比特幣，價值會持續上升。

所以各位讀者，不妨可以考慮將你投資組合裏的黃金減持，再增持比特幣，到年底，相信會有不錯的回報。

房地產我也是看淡的。最近的市況大家都睇到，地產價格已經創超過半年的新低。這個趨勢應該會持續落去。

所以依我看，2021年最佳的術數投資策略，就是沽黃金，買比特幣，到年底再將錢套現出來買房地產。

如果順利的話，相信會是一個非常有利可圖的策略。

好了，祝大家辛丑年齊齊贏大錢，身體健康！
 

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

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撰文 : 王賢訊

欄名 : 涼風有信Vincent

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