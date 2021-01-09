【靈感特薄時@iM網欄】負能量文案 鍊就新一年百毒不侵

踏入2021年的一瞬間，全球萬眾同心眾志成城於FB、IG、Whatsapp、Twitter等大小社交媒體，爭先恐後群起發送信息，以文字圖形相片Emoji加Icon，告別負能量爆瀉的去年，突然間正能量飈升蔓延，對舊時越恨之入骨，對未來越抱有冀望。

▲ 2021年之始，海量的長輩圖湧現！但各方對2020的憎恨和對新一年的盼望，令長輩圖與他們的產地，擴展至年輕一輩。



廣告亦經常宣揚正能量，為品牌或產品推廣正面信息，因為樂觀積極的看法，往往都能產出對胃口合何車的廣告，客戶喜歡加上市場受落，又能夠激勵人心鼓舞社會，何樂而不為？但老實說，若然千篇一律地以勵志掛帥，創意上未免會過份單調，輕則令作品看來人畜無害水過鴨背，看完隨即沉底，重則開心和諧得過份離地，得不到同感與好感，反而惹人生厭！因為伴隨著正面信息的，是一種揮之不去的老土味，太正確太正軌的說法，亦令創意難以別開生面，況且市場上的消費者，並非人人都是「積極仔」，有些人追求美好，有些人則追求與別不同，與大眾唱反調！以創作人口吻總括：It’s wrong to be right, and it’s right to be wrong.



▲ 曾任Saatchi & Saatchi 行政創作總監的前輩Paul Arden，於著作中啟發出不少廣告創作的心法，包括”It’s Wrong to be Right”及”It’s Right to be Wrong”。



因此，為激發衍生新觀點新想法，創作過程中不時會借閱一些負能量文案，這類文案帶著強烈的虐心，卻又能經常直接地剖開人性的肚腩再突破盲腸，認清這個fxcking real world的真象，然後再以另一角度去欣賞，在消極中喚起積極。以下抄錄30條略帶黑色幽默的mean爆負能量文案，稍稍放負：

1. 上帝是公平的。給了你醜的外表，還給你…低的智商。

2. 世上99%的事，都能用錢解決。剩下的 1%，需要更多的錢。

3. 錢，可以解決問題。但問題是，我沒錢。

4. 努力不一定會成功，但不努力一定會很舒服。

5. 做不到的事情，就努力…別做了！

6. 失敗並不可怕，可怕的是你還信這句話。

7. 別說灰姑娘有多好，鞋若合腳，當初就不會掉。

8. 漂亮女生說喜歡乾乾淨淨的男生，其實就是指長得型又或很有錢。

9. 男生說愛妳…但沒說只愛妳一個。

10. 網購的原意，是為了慳錢。

11. 不用美圖執相了，現實中你多醜，大家都知道。

12. 有時候你不努力一下，都不知道什麼叫絕望。

13. 減了肥，不代表你顏值就會改變。

14. 睡得再夜，不找你的人還是不會找你。

15. 有什麼不開心就說出來吧！反正沒有人理會你！

16. 被人說公主病的人，多數醜或窮。長得漂亮又有錢的，叫公主命。

17. 三分天注定，七分靠打拼！剩下的 90分我就沒辦法了。

18. 當你感到自己又窮又醜又無助時，別灰心！至少你的判斷是正確的！

19. 長大了入賭場，還經常被人查身分證？別以為看似年輕，而是看上去很Leung！

20. 長得好看的人才有故事。長得不好看的…叫事故。

21. 人到絕處，努力下去你就發現，還是儘早放棄吧，反正都沒希望了。

22. 出賣自己原則不丟臉，丟臉的是沒賣到好價錢！

23. 成功人士和高階一邊吃和牛，一邊向我們送上心靈雞湯，說上班不要談價錢，而要談價值。

24. 長得漂亮不如活得漂亮。等等…長得漂亮怎會活得不漂亮？

25. 很多時候你逼一下自己，就不知道自己還有搞亂事情的本事！

26. 知識就是力量！對，但不是財富。

27. 一場說走就走的旅行，離開是為了回來…找卡數。

28. 醜小鴨能變天鵝，不是因為努力，而是本身就是天鵝。

29. 努力比天份重要，但沒天份，再努力都是白做。

30. 有地位的人站在維港旁，叫看海。沒地位的人，叫睇水。

▲ 別以為負能量文案很偏鋒，早年已經直接被用於創意表達上。



參詳完以上毒雞湯，會笑的話，除了慶幸自己還懂得笑之外，更應祝賀自己原來抗毒反負能力高強！祝各位2021年，身體健康，百毒不侵！

作者_TwoWind（陳二風）簡介： 廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

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