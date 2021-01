【靈感特薄時@iM網欄】負能量文案 鍊就新一年百毒不侵

踏入2021年的一瞬間,全球萬眾同心眾志成城於FB、IG、Whatsapp、Twitter等大小社交媒體,爭先恐後群起發送信息,以文字圖形相片Emoji加Icon,告別負能量爆瀉的去年,突然間正能量飈升蔓延,對舊時越恨之入骨,對未來越抱有冀望。

▲ 2021年之始,海量的長輩圖湧現!但各方對2020的憎恨和對新一年的盼望,令長輩圖與他們的產地,擴展至年輕一輩。



廣告亦經常宣揚正能量,為品牌或產品推廣正面信息,因為樂觀積極的看法,往往都能產出對胃口合何車的廣告,客戶喜歡加上市場受落,又能夠激勵人心鼓舞社會,何樂而不為?但老實說,若然千篇一律地以勵志掛帥,創意上未免會過份單調,輕則令作品看來人畜無害水過鴨背,看完隨即沉底,重則開心和諧得過份離地,得不到同感與好感,反而惹人生厭!因為伴隨著正面信息的,是一種揮之不去的老土味,太正確太正軌的說法,亦令創意難以別開生面,況且市場上的消費者,並非人人都是「積極仔」,有些人追求美好,有些人則追求與別不同,與大眾唱反調!以創作人口吻總括:It’s wrong to be right, and it’s right to be wrong.



▲ 曾任Saatchi & Saatchi 行政創作總監的前輩Paul Arden,於著作中啟發出不少廣告創作的心法,包括”It’s Wrong to be Right”及”It’s Right to be Wrong”。



因此,為激發衍生新觀點新想法,創作過程中不時會借閱一些負能量文案,這類文案帶著強烈的虐心,卻又能經常直接地剖開人性的肚腩再突破盲腸,認清這個fxcking real world的真象,然後再以另一角度去欣賞,在消極中喚起積極。以下抄錄30條略帶黑色幽默的mean爆負能量文案,稍稍放負:

1. 上帝是公平的。給了你醜的外表,還給你…低的智商。

2. 世上99%的事,都能用錢解決。剩下的 1%,需要更多的錢。

3. 錢,可以解決問題。但問題是,我沒錢。

4. 努力不一定會成功,但不努力一定會很舒服。

5. 做不到的事情,就努力…別做了!

6. 失敗並不可怕,可怕的是你還信這句話。

7. 別說灰姑娘有多好,鞋若合腳,當初就不會掉。

8. 漂亮女生說喜歡乾乾淨淨的男生,其實就是指長得型又或很有錢。

9. 男生說愛妳…但沒說只愛妳一個。

10. 網購的原意,是為了慳錢。

11. 不用美圖執相了,現實中你多醜,大家都知道。

12. 有時候你不努力一下,都不知道什麼叫絕望。

13. 減了肥,不代表你顏值就會改變。

14. 睡得再夜,不找你的人還是不會找你。

15. 有什麼不開心就說出來吧!反正沒有人理會你!

16. 被人說公主病的人,多數醜或窮。長得漂亮又有錢的,叫公主命。

17. 三分天注定,七分靠打拼!剩下的 90分我就沒辦法了。

18. 當你感到自己又窮又醜又無助時,別灰心!至少你的判斷是正確的!

19. 長大了入賭場,還經常被人查身分證?別以為看似年輕,而是看上去很Leung!

20. 長得好看的人才有故事。長得不好看的…叫事故。

21. 人到絕處,努力下去你就發現,還是儘早放棄吧,反正都沒希望了。

22. 出賣自己原則不丟臉,丟臉的是沒賣到好價錢!

23. 成功人士和高階一邊吃和牛,一邊向我們送上心靈雞湯,說上班不要談價錢,而要談價值。

24. 長得漂亮不如活得漂亮。等等…長得漂亮怎會活得不漂亮?

25. 很多時候你逼一下自己,就不知道自己還有搞亂事情的本事!

26. 知識就是力量!對,但不是財富。

27. 一場說走就走的旅行,離開是為了回來…找卡數。

28. 醜小鴨能變天鵝,不是因為努力,而是本身就是天鵝。

29. 努力比天份重要,但沒天份,再努力都是白做。

30. 有地位的人站在維港旁,叫看海。沒地位的人,叫睇水。

▲ 別以為負能量文案很偏鋒,早年已經直接被用於創意表達上。



參詳完以上毒雞湯,會笑的話,除了慶幸自己還懂得笑之外,更應祝賀自己原來抗毒反負能力高強!祝各位2021年,身體健康,百毒不侵!

作者_TwoWind(陳二風)簡介: 廣告公司腦作總監,未能靠顏值,唯有拼才華講實力,音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇,也文也武無一精通,但深信對生活的留意,可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

更多靈感特薄時@TwoWind的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!